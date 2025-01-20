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Обокрала подругу на ее рабочем месте: полиция Таганрога оперативно раскрыла кражу

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Потерпевшая неосмотрительно оставила на столе свой кошелек.

Новости Таганрога

В Таганроге местная жительница с заявлением о пропаже денег обратилась в дежурную часть Отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Таганрогу, сообщает донская полиция.

Девушка рассказала, что накануне к ней на работу приходила знакомая, после ухода которой она
обнаружила пропажу денег из кошелька. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали по подозрению в краже 29-летнюю женщину. Выяснилось, что злоумышленница пришла на работу к потерпевшей, где заметила её кошелек, лежащий в свободном доступе. Воспользовавшись моментом, когда её подруга вышла из комнаты, подозреваемая вытащила из кошелька все деньги и вернула его на место. Украденное злоумышленница потратила.

Теперь ей придется отвечать по уголовной статье — на нее заведено дело ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Женщина находится под подпиской о невыезде.

Фото Изображение от wirestock на Freepik

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кража
Таганрогская правда
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