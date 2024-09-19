Обновленный Дворец спорта «Красный котельщик» планируют открыть в 2025 году

19 сентября спортивные объекты Таганрога в рамках рабочей поездки посетил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В Таганроге побывал в спортивном кластере «Красный котельщик». Он создаётся на базе того имущества, которое передано котлостроительным заводом в областную собственность. Постепенно приводим объекты в порядок», — написал Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Напомним, в 2023 году на базе кластера открылась крытая Ледовая арена, также завершён капитальный ремонт крытого бассейна «Дельфин». В рамках капремонта бассейна выполнены замена инженерных сетей, системы очистки воды, кровли, фасада, обновлена чаша бассейна, проведены отделочные работы.

За счет средств из внебюджетных источников приобретено и установлено немонтируемое оборудование и мебель. Обновлено здание бассейна. Финансирование составило 113,6 млн рублей.

Контракт на капитальный ремонт дворца спорта заключен в октябре 2023 года. Общая сумма финансирования — 470,8 млн рублей. Это средства областного бюджета. Проект рассчитан на три года: 2023 год — 26,5 млн рублей, 2024 год — 235,3 млн рублей, 2025 год — 209,0 млн рублей.

В состав Дворца спорта «Красный котельщик» входят два игровых спортивных зала для тренировок и соревнований с трибунами на тысячу зрительских мест, спортивный зал для прыжков на батуте, залы для фехтования, греко-римской борьбы, тренажерный зал. Общая площадь объекта 8 599,5 м2.

В данный момент здесь выполнены демонтажные работы, проведены наружные инженерные сети, заменены окна административно-бытового корпуса и спортивных залов. Строители провели стяжку полов, установку вентиляции, электрики, смонтировали основания трибун, проводилась противопожарная обработка несущих конструкций.

Ведутся работы по устройству кровли, замене сетей внутренней канализации, отопления, водоснабжения, планировке оснований под спортивные площадки.

Фактическая строительная готовность составляет около 50%. Срок завершения работ по контракту — 30 августа 2025 года.

Также губернатор побывал на новой спортивной площадке в микрорайоне «Дубки», между школами №№ 34 и 38. Её оборудовали за счет спонсорской помощи компании «Лемакс».

«В короткие сроки на месте старого школьного стадиона появилось современное спортивное пространство с беговыми дорожками, площадками для игровых видов спорта и воркаута. Приятно, что бизнес не остаётся в стороне и вкладывает частные инвестиции в городские объекты», — отметил губернатор.

Ребятам глава региона подарил мячи для командных видов спорта.

Фото пресс-службы губернатора и из ТГ-канал Андрея Фатеева