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Областные власти помогут Морозовску в ликвидации последствий атаки БПЛА

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Губернатор Василий Голубев провел оперативное совещание.

#Официально

На оперативном совещании в правительстве Ростовской области губернатор Василий Голубев заслушал доклады о ходе ликвидации последствий атаки БПЛА на Морозовский район Дона, которая произошла ночью 3 августа этого года.

По словам главы региона, повреждения в ходе налета получили жилые дома, социальные, промышленные, торговые объекты. В основном, пострадало остекление, кое-где повреждены кровля и фасад.

Восстановительные работы начались в тот же день, 3 августа, и проходили параллельно с оценкой ущерба, которая заканчивается.

Василий Голубев сообщил, что глава администрации Морозовского района обратился в правительство области с просьбой выделить деньги из регионального резервного фонда. «Подпишу соответствующий документ в ближайшее время», — заявил губернатор.

Также Василий Голубев поручил министерству образования области взять на особый контроль вопрос замены поврежденных оконных и дверных проемов в детских садах и школах. Эти работы должны быть выполнены до 1 сентября и не должны помешать своевременному началу нового учебного года.

Отдельное поручение было дано первому заму губернатора по экономике по поводу пострадавших торговых и промышленных объектов.

Донские институты поддержки бизнеса должны включиться в работу по оказанию помощи предпринимателям, чьи объекты пострадали в результате воздушного налета.

Фото: соцсети Морозовска (из архива «ТП»)

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Таганрогская правда
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