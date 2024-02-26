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Областная прокуратура через суд требует отремонтировать трассу М-4 «Дон»

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Прокуратура Ростовской подала в суд иск, в котором требует обязать компанию «Автодор» привести в надлежащее состояние автодорогу М-4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Новости Ростовской области

Установлено, что покрытие автодороги М-4 «Дон» не соответствует установленным требованиям, имеет многочисленные ямы и выбоины. Это угрожает жизни и здоровью участников дорожного движения, — пишет источник.

В ведомстве также уточнили, что с начала прошлого года на трассе зарегистрировано 128 ДТП. Причем все они связаны с повреждениями дорожного покрытия.

Сейчас ход и результаты рассмотрения судом исковых требований находятся на контроле прокуратуры.

Фото КВ «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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