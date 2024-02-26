Прокуратура Ростовской подала в суд иск, в котором требует обязать компанию «Автодор» привести в надлежащее состояние автодорогу М-4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что покрытие автодороги М-4 «Дон» не соответствует установленным требованиям, имеет многочисленные ямы и выбоины. Это угрожает жизни и здоровью участников дорожного движения, — пишет источник.

В ведомстве также уточнили, что с начала прошлого года на трассе зарегистрировано 128 ДТП. Причем все они связаны с повреждениями дорожного покрытия.

Сейчас ход и результаты рассмотрения судом исковых требований находятся на контроле прокуратуры.

Фото КВ «Таганрогское ДПС»