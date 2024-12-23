Об отбое воздушной тревоги сообщили жителям Таганрога

23 декабря в 23.31 глава города Таганрога Светлана Камбулова в своих соцсетях сообщила об отмене воздушной тревоги.
Напомним, система оповещения включилась в городе в 22.20.
На данный момент известно, что в период с 20.40 до 21.20 23 декабря силами российской ПВО сбито 9 БПЛА в районе Миллерово. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.
По данным Минобороны РФ, около 22 часов уничтожены 2 БПЛА над акваторией Азовского моря.
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