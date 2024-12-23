Главная » Город

Об отбое воздушной тревоги сообщили жителям Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 94 Опубликовано

23 декабря в 23.31 глава города Таганрога Светлана Камбулова в своих соцсетях сообщила об отмене воздушной тревоги.

Город

Напомним, система оповещения включилась в городе в 22.20.

На данный момент известно, что в период с 20.40 до 21.20 23 декабря силами российской ПВО сбито 9 БПЛА в районе Миллерово. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.

По данным Минобороны РФ, около 22 часов уничтожены 2 БПЛА над акваторией Азовского моря.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru