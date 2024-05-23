Об изучении морских глубин при помощи морских роботов рассказал на лекции «Час науки» эксперт ЮФУ

21 мая в конференц-зале главной библиотеки Таганрога состоялась лекция в рамках совместного научно-популярного проекта Южного федерального университета и Центральной городской публичной библиотеки им. А.П. Чехова «Час науки».

Несмотря на бурное развитие технологий, сегодня Мировой океан еще мало изучен. Но тайны, которые он в себе хранит, помогают раскрыть морские роботы. Именно этим глубоководным аппаратам принадлежит сегодня ключевая роль в исследовании морских глубин.

В библиотеке им. А.П. Чехова в рамках проекта «Час науки» кандидат технических наук, доцент кафедры электрогидроакустической и медицинской техники ИНЭП ЮФУ Александр Волощенко выступил перед учащимися с лекцией «Морские роботы и Мировой океан». В ней ученый рассказал о том, что из себя представляет Мировой океан, занимающий 70 % поверхности нашей планеты, рассмотрел типы морских роботов, использующихся в изучении морских глубин, представил гидроакустическую аппаратуру, которая разработана в ЮФУ.

Теоретический материал автор лекции подкрепил фотографиями морских роботов, которые используются в мировой практике исследований, и аппаратуры для морских изысканий, которая имеется в арсенале кафедры электрогидроакустической и медицинской техники ИНЭП ЮФУ. С первых минут презентации Александр Петрович вовлекал учащихся в дискуссию, задавая молодым людям вопросы из области естественных наук.

Особенно интересны для человечества полезные ископаемые, которые в изобилии хранятся в недрах Мирового океана: никель, кобальт, серебро, медь. Эти металлы сегодня активно используются в электронике и микроэлектронике, аккумуляторных батареях. Поэтому сейчас многие направления исследований лежат в области добычи полезных ископаемых, прокладки газопроводов, оптоволоконных кабелей связи.

Мы часто отправляемся в летние экспедиции на Азовское и Черное моря. В 2022 году преподаватели и студенты кафедры ЭГАиМТ ИНЭП ЮФУ принимали участие в исследовании акватории, где 70 лет назад была затоплена крепость Саркел при строительстве Цимлянского водохранилища. Также мы несколько раз проводили подводные исследования на Таманском полуострове в районе мыса Панагия, где искали руины древнего города. Мы используем в исследованиях эхолоты, гидролокаторы бокового обзора, параметрические профилографы. Сейчас мы активно занимаемся разработкой многолучевого эхолота, который будет применяться для изучения рельефа дна, – рассказал к.т.н., доцент кафедры электрогидроакустической и медицинской техники ИНЭП ЮФУ Александр Волощенко.

Участниками лекции «Морские роботы и Мировой океан» проекта «Час науки» стали 150 учащихся 6, 8, 10-х классов лицея №4 и гимназии им. А.П. Чехова. Многие ребята были вовлечены в диалог, они смогли ответить на непростые вопросы лектора из области естественнонаучных дисциплин.

На этой лекции я узнала, что существует много приборов, которые помогают проводить глубоководные исследования. Периодически я читаю научно-популярную и художественную литературу, связанную с морем. Мне кажется, что моря и океаны, как люди, имеют свой характер, свое настроение, – сказала учащаяся 8 класса лицея №4 Ярослава Мещерякова.

Лекция для меня была очень интересной. Я занимаюсь стендовым моделированием, и поэтому мое увлечение неожиданно пересеклось с темой лекции. Считаю, что проводить такие встречи для расширения кругозора учащихся очень полезно, – поделился мнением учащийся 10 класса лицея №4 Иван Кусинов.

Пять наиболее активных школьников были награждены небольшими подарками, которые подготовила кафедра ЭГАиМТ ИНЭП ЮФУ.

Проект «Час науки» стартовал в Ростове-на-Дону в 2023 году на площадке Донской государственной публичной библиотеки.

Центр общественных коммуникаций Южного федерального университета