О выплатах военнослужащим и членам их семей

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2023 года № 2293 «Об индексации в 2024 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы и гражданам, проходящим военные сборы и гражданам, пребывающим (прибывавшим) в добровольческих формированиях» подлежит индексации с 01 января 2024 года с применением коэффициента 1,045 ежемесячной денежной компенсации в возмещении вреда, причиненного здоровью военнослужащего (гражданина, призванного на военные сборы) установленная частями 9, 10 и 13 статьи 3 ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Таким образом, размеры выплат с 1 января 2024 года составили:

— инвалиду I группы — 22908,62 руб.;

— инвалиду II группы — 11454,30 руб.;

— инвалиду III группы — 4581,72 руб.

Членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной травмы – в размере, определяемом в порядке, установленном частью 9 статьи 3 Федерального закона, исходя из размера ежемесячной денежной компенсации 22 908,62 руб., установленного пунктом 1 части 13 статьи 3 Федерального закона для инвалидов I группы вследствие военной травмы.

Членам семей умерших инвалидов вследствие военной травмы – в размере, определяемом в порядке, установленном частью 10 статьи 3 Федерального закона, исходя из размеров ежемесячной денежной компенсации, установленных пунктами 1 – 3 части 13 статьи 3 Федерального закона по соответствующей группе инвалидности.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2024 года № 46 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2024году» с 01 февраля 2024 года установлен коэффициент индексаций 1,074 для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных:

— законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (за исключением сумм ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью, которые установлены судебными актами в размерах, превышающими размеры ежемесячной денежной компенсации, установленные пунктом 15 части первой статьи 14 указанного Закона, но не превышающими максимальный размер страховой выплаты, установленный пунктом 12 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125 ФЗ « Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с 01 февраля 2024 г. – 108784, 04 руб.), к которым применяется размер индексации 1,045, установленный с 01 января 2024 года частью 2 статьи 8 Федерального законы от 27 ноября 2023 года № 540 ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 г.г.»;

— федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

— федеральным законом от 10 января 2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

— Частями первой и второй статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 года 5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Таким образом, размеры выплат с 1 февраля 2024 года составили:

— инвалиду I группы — 27 727, 71 руб.;

— инвалиду II группы — 13 863, 87 рублей;

— инвалиду III группы — 5 545, 51 рублей.

Коэффициент индексации 1,074 подлежит применению с 1 февраля 2024 года также при индексации:

— выплаты, предусмотренной Правилами осуществления выплаты на проведение оздоровительного отдыха детей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, ставших инвалидами вследствие военной травмы, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей военной службы (служебных обязанностей) по контракту, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 911. Сумма выплаты с 01.02.2024 года составила– 35 466, 93 руб.;

— норм расходов денежных средств на оплату услуг по погребению, на изготовление намогильных сооружений (надгробий) и их установку, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 1996 года № 460, размеры которых с 1 февраля 2024 года составляют:

— на оплату услуг по погребению – 51 552 руб.;

— на изготовление намогильных сооружений (надгробий) и их установку: погибшим (умершим) военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, и приравненным к ним лицам – 49 511 руб.,

— погибшим (умершим) военнослужащим, проходившим военную службу по призыву и приравненным к ним лицам – 39 667 руб.

Информационную справку по вопросам выплат в случае гибели военнослужащего, проходившего военную службу по контракту и по мобилизации можно найти здесь.