О традициях казаков расскажет фотовыставка в Молодежном Центре Таганрога

В Молодежном Центре Таганрога открылась фотовыставка «Казачьим традициям жить и крепнуть», которая будет работать до конца февраля.

В ее открытии приняли участие заместитель атамана по работе с молодежью городского казачьего общества «Таганрогское» Дмитрий Кубышкин, начальник отдела по работе с общественными объединениями городской администрации Александр Балаев, воспитанники КДМО «Донцы», ученики школы № 26 и малыши детского садика № 32.

Фотовыставка отражает патриотическую работу казаков нашего города и традиции казачьего народа. Популяризация казачьего движения, приобщение жителей города к культурным и воинским традициям донских казаков является одним из главных направлений работы ГКО «Таганрогское». Казаки Таганрогского казачьего общества несут службу по обеспечению безопасности граждан, помогают жителям Донбасса, вынужденно покинувшим свои города и сёла, принимают активное участие в мероприятиях по поддержке вооруженных сил РФ и добровольческих казачьих подразделений, организовывают сборы и доставку гуманитарных грузов. А казаки-наставники из числа дружинников казачьей дружины проводят занятия с подрастающим поколением.

Фото предоставлено ГКО «Таганрогское»