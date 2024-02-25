Главная » Новости Таганрога

О традициях казаков расскажет фотовыставка в Молодежном Центре Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

В Молодежном Центре Таганрога открылась фотовыставка «Казачьим традициям жить и крепнуть», которая будет работать до конца февраля.

Новости Таганрога

В ее открытии приняли участие заместитель атамана по работе с молодежью городского казачьего общества «Таганрогское» Дмитрий Кубышкин, начальник отдела по работе с общественными объединениями городской администрации Александр Балаев, воспитанники КДМО «Донцы», ученики школы № 26 и малыши детского садика № 32.

Фотовыставка отражает патриотическую работу казаков нашего города и традиции казачьего народа. Популяризация казачьего движения, приобщение жителей города к культурным и воинским традициям донских казаков является одним из главных направлений работы ГКО «Таганрогское». Казаки Таганрогского казачьего общества несут службу по обеспечению безопасности граждан, помогают жителям Донбасса, вынужденно покинувшим свои города и сёла, принимают активное участие в мероприятиях по поддержке вооруженных сил РФ и добровольческих казачьих подразделений, организовывают сборы и доставку гуманитарных грузов. А казаки-наставники из числа дружинников казачьей дружины проводят занятия с подрастающим поколением.

Фото предоставлено ГКО «Таганрогское»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#Таганрог #фотовыставка новости
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика