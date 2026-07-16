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О сокращении рабочего времени в условиях жары напомнил Роструд работодателям Таганрога

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Работа при температуре наружного воздуха более 32,5°C относится к экстремальным, уточнили в ведомстве.

Новости Таганрога

В Таганроге, как и в целом на юге России, установилась жаркая погода, в связи с чем работодателям напомнили о правилах сокращения рабочего времени. Если температура в помещении достигает 28,5 градуса, продолжительность рабочего дня рекомендуется уменьшить на один час. При 29 градусах — на два часа, а при 30,5 градуса — на четыре часа, сообщает Государственная инспекция труда в Ростовской области.

Для тех, кто трудится на открытом воздухе при температуре 32,5°C и выше, установлены особые нормы: непрерывная работа должна длиться 15–20 минут, после чего следует отдых не менее 10–12 минут в прохладном помещении. Суммарная тепловая нагрузка за смену не должна превышать 4–5 часов для сотрудников в спецодежде, защищающей от теплового излучения, и 1,5–2 часа для тех, кто работает без такой экипировки.

Работа при температуре наружного воздуха выше 32,5°C считается опасной (экстремальной) по показателям микроклимата. Проводить работы на улице при таких условиях не рекомендуется. Лучше перенести их на утро или вечер.

Для защиты от сильного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или изделия из плотных тканей. К такой работе допускаются лица в возрасте от 25 до 40 лет.

Чтобы избежать обезвоживания, важно организовать правильный питьевой режим, напоминают эксперты. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и находиться в доступной близости. Пить рекомендуется часто и небольшими порциями для поддержания оптимальной гидратации. При температуре воздуха выше 30°C и работе средней тяжести необходимо выпивать не менее 0,5 литра воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут.

Фото: Роструд по РО

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Таганрогская правда

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