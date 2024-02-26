О подвиге таганрогских героев-подпольщиков снимут сериал

О подвиге героев подполья Таганрога в годы Великой отечественной войны собираются снять восьмисерийный фильм, сообщает официальный сайт Газпром Медиа Холдинг.

Художественная картина создается в рамках проекта «Без срока давности» и будет называться «Таганрог. Сопротивление». К ее съемкам приступают «Газпром-Медиа Холдинг» совместно с кинокомпанией «Триикс медиа».

При работе над сценарием особое внимание уделяли данным архивных рассекреченных документов, посвященных планам нацистской Германии по геноциду народов СССР. Активную поддержку в их изучении оказали представители региональных молодежных и поисковых движений, проявляющих интерес к подвигу предков. Благодаря активному содействию руководства Ростовской области, городов Ростова и Таганрога, музеев и клубов исторической реконструкции при создании картины будут использоваться уникальные образцы вооружения и техники, военная форма и предметы быта времен Великой Отечественной войны, — пишет источник.

К съемкам в массовых сценах планируется привлекать жителей региона, артистов театров и молодежь.

Совместный проект с «Триикс медиа» выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER.

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