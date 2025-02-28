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Новыми почетными гражданами Таганрога стали ветераны

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В нашем городе реализовали инициативу Министерства обороны, поддержанную Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 

Новости Таганрога

Начиная февральское заседание городской Думы, ее председатель Роман Корякин рассказал, что Минобороны РФ внесло предложение в год 80-й годовщины Великой Победы присвоить звание почетного гражданина региона, города, муниципалитета участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Депутаты Таганрога одобрили внесение изменений в решение городской Думы города Таганрога от 01.12.2005 № 154 «Об утверждении Положения «О звании «Почетный гражданин города Таганрога». Введен упрощенный порядок присвоения этого высокого статуса, позволяющий обойтись без долгого рассмотрения комиссией и сбора пакета документов, который предусмотрен в обычных случаях.

По новым правилам для проведения данной процедуры глава города Таганрога направляет в городскую Думу ходатайство о присвоении звания с приложением удостоверения участника Великой Отечественной войны, а также согласие кандидата на присвоение звания и на обработку персональных данных.

Депутаты поддержали ходатайства главы города Светланы Камбуловой в отношении каждого участника войны с нацистской Германией, проживающего в нашем городе. Народные избранники приняли единогласное решение присвоить звание почетного гражданина Таганрога шести фронтовикам: Варваре Андреевне Кондратенко, Ивану Ивановичу Кушнареву, Виктории Николаевне Симкиной, Евгении Яковлевне Тагановой, Василию Васильевичу Червоневу, Александру Петровичу Черкасову.

«Благодарность и признательность всем ветеранам, тем, кто прошел через ужасы войны. Спасибо вам за мужество, самоотверженность и защиту нашей страны. Ваши подвиги продолжают вдохновлять молодежь и служить для них жизненным ориентиром. Низкий поклон всем ветеранам», — написала Светлана Камбулова на своих страницах в соцсетях.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото со страницы Романа Корякина ВКонтакте

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Таганрогская правда
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