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Новым замгубернатора Ростовской области стал Артём Карцев

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Новым заместителем губернатора Ростовской области назначен Артем Карцев. Соответствующий указ подписал глава донского региона Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

Артёму Карцеву предстоит курировать работу представительства Ростовской области при Правительстве РФ.

«Артему Анатольевичу предстоит заниматься укреплением нашего взаимодействия с федеральным центром, расширением участия Ростовской области в федеральных проектах и программах», — отметил Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

Артёму Карцеву 37 лет. Он окончил Рязанское высшее воздушно-командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, имеет также высшее юридическое образование. Ранее он работал заместителем директора департамента Минпромторга России, затем возглавлял научно-производственное предприятие «Гамма» в Москве.

Фото donland.ru

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Артём Карцев замгубернатора назначения новости Ростовская область
Таганрогская правда
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