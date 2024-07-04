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Новый Устав Таганрога принят городской Думой

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4 июля прошло заседание городской Думы, на котором депутаты приняли Устав муниципального образования «Город Таганрог» в новой редакции.

Город

Проект Устава, представленный администрацией Таганрога, подробно рассматривался в городской Думе, обсуждался на публичных слушаниях. Ранее уже говорилось о многочисленных изменениях в документе, количество и характер которых потребовали не корректировки, а разработки и принятия Устава в новой редакции. Главные из них – нормы, устанавливающие новую организационную структуру и правовой статус органов и должностных лиц местного самоуправления. Эти нормы начнут действовать после истечения полномочий действующего председателя городской Думы – главы города Таганрога.

По итогам публичных слушаний, проведённых 27 мая, Устав Таганрога дополнен ещё одной новой нормой, введённой в мае 2024 года в федеральное законодательство. Теперь полномочия депутата городской Думы могут быть прекращены досрочно, если депутату будет присвоен статус иностранного агента (лица, получающего иностранную поддержку или находящегося под иностранным влиянием).

Необходимо отметить, что депутаты Александр Самойленко и Алексей Лукашов участвовали в заседании городской Думы в дистанционном формате посредством видеосвязи. Такая форма работа предусмотрена в городской Думе.

После государственной регистрации в органах юстиции Устав муниципального образования «Город Таганрог» будет опубликован и вступит в силу.

Источник и фото dumataganroga.ru

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Таганрогская правда
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