Новый указ президента РФ гарантирует учителям меры социальной и профессиональной поддержки

Особый статус педагога призван повысить престиж профессии в России.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит особый статус педагога на федеральном уровне. Документ закрепляет системные меры социальной и профессиональной поддержки учителей, что должно способствовать повышению престижа профессии и созданию условий, позволяющих педагогам сосредоточиться на обучении и воспитании детей.

Указ предусматривает несколько ключевых направлений. В частности, речь идет о непрерывном профессиональном развитии учителей на протяжении всей карьеры, обязательном наставничестве для молодых специалистов сроком не менее одного года, а также бесплатном доступе к государственным образовательным ресурсам, учебным материалам и цифровым библиотекам.

Кроме того, расширяются социальные гарантии. Педагоги смогут получать бесплатную юридическую помощь по вопросам профессиональной деятельности и государственную защиту от угроз жизни и здоровью. Учителя также получат право на звание «Ветеран труда» при наличии необходимого педагогического стажа и смогут бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи не реже одного раза в месяц.

Отдельный блок решений касается регионов. Им рекомендовано обеспечить первоочередной прием детей педагогов в детские сады, информировать учителей обо всех мерах поддержки и при необходимости расширять их перечень. При этом уже действующие региональные льготы будут сохранены.

«Для Ростовской области развитие системы образования и поддержка педагогов остаются одним из ключевых приоритетов! — написал на своей странице в «Макс» заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев. — Будем и дальше создавать условия, чтобы профессия учителя была востребованной, уважаемой и привлекательной для молодых специалистов», — подчеркнул он.

Фото: канал в «Макс» Андрея Фатеева