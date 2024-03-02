Новый рецепт: запекаем картофель с беконом и сыром

Как только не готовят картофель! И наверняка основные способы всем давно известны. Но в каждом блюде есть свои нюансы, делающие его из обычного и повседневного — особенным и немного праздничным. Именно такое мы и хотим сегодня предложить — запечь картошку, но не просто так, а с беконом и сыром. Впрочем, лучше давайте сразу приступим.

Ингредиенты:

картофель крупный — 8 шт.;

сливочное масло — 70 г;

бекон — 150 г;

сыр — 100 г;

укроп — 1 пучок;

соль, черный молотый перец;

паприка — по вкусу.

Приготовление

Для нашего блюда картофель выбираем качественный и покрупнее. Моем его, обсушиваем и на каждом делаем тонкий срез снизу, чтобы картофелину можно было устойчиво положить горизонтально. А на верхней части всех картошек нужно сделать надрез вдоль по всей длине, образуя широкое углубление. В него положим сливочное масло, а по краям внахлёст разложим тонкие полоски бекона.

Теперь подготовленную картошку укладываем на застеленный бумагой для выпечки противень, посыпаем сверху начинки тертым сыром, помещаем в духовку и выпекаем 20-25 минут при температуре 160-180 градусов.

Наша вкусная картошечка готова! Румяная, аппетитная, с сырной корочкой, пропитавшаяся маслицем и сальцем — что может быть вкуснее? Посыпаем ее укропом и подаем как гарнир к мясу, с солеными огурчиками-помидорчиками и прочими застольными атрибутами. Вкуснота!

Кулинарные истории

Сегодня картофель выращивают в разных странах, из него готовят вкусные и питательные блюда. Его история поистине удивительна и началась более десяти тысяч лет назад на территории, которая прилегает к озеру Титикака. Индейцы пытались выращивать дикорастущий картофель и потратили на это много сил и времени. Сельскохозяйственной культурой растение стало только спустя пять тысяч лет. Таким образом, родина картошки — это Южная Америка, а точнее, Чили, Боливия и Перу.

Европейцы впервые попробовали картофель в 16-м веке. В 1551 году географ Педро Сьеса да Леон привез его в Испанию, а позднее описал питательные свойства и вкусовые качества. Каждое государство по-разному встретило новый продукт. В Испании его полюбили за внешний вид кустов и сажали на клумбах, как цветы. Жители страны оценили и вкусовые качества заморского яства; лекари использовали как ранозаживляющее средство.

На Руси еще три столетия назад не было картофеля, в то время употребляли в пищу другие культуры, например, репу и редьку. Первые посадки этого корнеплода появились при Петре Великом. По его заданию в Стрельне стали выращивать картофель, привезенный им из Голландии, в качестве лекарственного растения.

В 1760-х Екатерина II решила попробовать использовать «земляное яблоко», как его называли, в голодные годы. Она поручила любимцу Петра I Абраму Ганнибалу (прадеду А.С. Пушкина), который был знаком с этой культурой, заняться в своей усадьбе разведением картофеля. Так усадьба Ганнибала «Суйда» стала первым местом в России, где появились первые картофельные поля.

Интересно, что на момент появления на Руси своего, русского названия у картошки не было. Откуда же взялось слово «картофель» и что оно означает? Существует версия, принятая большинством ученых. Она предлагает обратиться к итальянскому языку. Согласно толкованию, в XVI веке итальянцы, познакомившиеся с этим растением, назвали его tartufolo, то есть трюфель. Они сочли, что у него с трюфелем много общего — хоть и не гриб, но растет под землей, откуда его надо выкапывать, а затем есть. К тому же само слово «трюфель» произошло от латинского выражения terratuber — «земляная шишка». Из Италии tartufolo попало к немцам, приобретя звучание Kartoffel. И уже в таком виде слово дошло до нас.

Подготовила Елена Векслер, изображение от relineo на Freepik.

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