Новый рецепт: готовим на зиму «Краски лета» — ассорти из помидоров и слив

В сентябре, традиционно теплом в наших южных краях, самое время заняться заготовками на зиму. И сегодня мы решили предложить рецепт необычной купорки: попробуем соединить, казалось бы, не совсем сочетаемое — помидоры-«сливки» и непосредственно сливы в равной пропорции. В результате получится оригинальное и вкусное ассорти – такие яркие «Краски лета».

Ингредиенты (на 3-литровую банку):

помидоры — 1 кг;

чернослив — 1 кг;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1 ст. л.;

чеснок — 2-3 зубчика;

перец горошком — 3-4 шт.;

лавровый лист — 1 шт.;

уксус яблочный — 1 ст. л.;

лимонная кислота — щепотка (по желанию).

Приготовление

Помидоры и чернослив выбираем одного размера — средней величины. Тщательно их промываем и укладываем в предварительно подготовленную трехлитровую банку, стараясь чередовать. Не забываем о специях: между помидорно-сливовыми слоями положим зубчики очищенного чеснока, черный перец горошком и лаврушку. Сверху в заполненную банку насыпаем полную, с горкой столовую ложку соли и две — сахара. Заливаем всё кипятком, прикрываем крышкой и оставляем постоять минут 20-25. Теперь сливаем воду из банки в кастрюлю, снова кипятим и опять заливаем этим рассолом наше ассорти. А в самом конце добавляем столовую ложку яблочного уксуса, кстати, его по желанию можно заменить щепоткой лимонной кислоты и парой таблеток ацетилсалициловой. Закупориваем банку прокипяченной металлической крышкой, как обычно, переворачиваем дном вверх и укутываем, оставив до полного остывания.

Наше помидорно-сливовое ассорти готово! Оно радует взгляд ярким лилово-красным цветом. А в том, что это соленье такое же вкусное, как и красивое, можно будет убедиться, открыв заветную баночку в осенне-зимнюю пору и вспомнив о чудесных красках лета.

Кулинарные истории

Родиной помидоров считают Перу, вернее, прибрежную полосу суши между северной частью Чили и Эквадором, где эту культуру выращивали задолго до появления европейцев племена местных индейцев примерно 8-9 тысяч лет назад.

Ацтеки называли этот плод «матль» или «томатль», что значит «крупная ягода». Французы переделали слово на свой лад – tomate, получив знакомый каждому «томат». Русское же слово «помидор», происходит от итальянского pomo d’oro – в переводе «золотое яблоко», поскольку первые томаты были здесь желтого цвета. Сравнивали томаты с яблоком не только итальянцы; французы за яркую окраску помидора и форму, напоминающую сердце, называли томат «яблоко любви», а немцы – «райское яблоко».

Растения с красивыми резными листьями темно-зеленого цвета и яркими круглыми плодами привезли в Европу испанцы и португальцы еще в XVI веке, где к их употреблению отнеслись с большой опаской, считая ядовитыми и вредными. В России помидоры, попавшие сюда во второй половине XVIII века, тоже встретили с недоверием — их именовали «бешеными ягодами», «греховными плодами». Но потом и там, и тут распробовали и полюбили.

В далеком же 19-м веке томаты использовались не как овощ для употребления в пищу, а как декоративное растение. Обычно их высаживали в горшках и возле беседок — таким образом они украшали дом и приусадебный участок. Поскольку пылкие французы нарекли помидор «яблоком любви», дамы нередко назначали свидания своим возлюбленным в беседках вокруг которых растут томаты. Спустя некоторое время они начали пристегивать веточки растения на свою одежду и корсеты. Если у девушки обнаруживали такую веточку, это означало что она влюблена. Если же девушка сняла веточку с одежды, значит, она больше не встречается с возлюбленным, все чувства угасли, поэтому помидорный «аксессуар» откреплялся от платья и выбрасывался. С тех пор и появилось выражение «Прошла любовь, завяли помидоры».

А помидор стал ассоциироваться с любовью даже в сонниках, согласно которым – это счастливый знак, связанный с удачей в любовных делах. К примеру, если приснится помидор на кусте, ждет счастье в семейной жизни. Есть во сне томаты – перемены к лучшему, исцеление от тоски и печалей. Спелые помидоры предвещают удачу в любви и счастливое замужество.

Фото на главной сгенерировано нейросетью «Шедеврум»