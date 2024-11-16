Новый рецепт: готовим вкуснейшие маринованные шампиньоны

Осень, как известно, – грибная пора. Вот и мы сегодня решили об этом вспомнить и отправиться по грибы. Конечно, не в лес, а в ближайший магазин, чтобы купить и приготовить дома очень вкусные маринованные шампиньоны -прекрасную осеннюю закуску.

Ингредиенты:

шампиньоны – 700 г,

лук – 1 шт.,

чеснок – 2 зубчика,

вода — 100 мл,

растительное масло – 50 мл,

соль – 1 ч. л.,

сахар – 1 ч. л.,

кориандр – ½ ч. л.,

черный молотый перец – ½ ч. л.,

лавровый лист – 2 шт.,

укроп и петрушка – 1 пучок,

уксус 9% — 1,5 ст. л.

Приготовление

Вымытые грибы, если они среднего размера, разрезаем пополам, а мелкие оставляем целыми. В сотейник наливаем воду, растительное масло, добавляем соль, сахар, специи, кладем лавровый лист и измельченную зелень укропа и петрушки. Всё перемешиваем и ставим на средний огонь.

В разогретый маринад высыпаем шампиньоны, доводим до кипения и вливаем полторы столовые ложки 9-процентного уксуса. Хорошенько еще раз перемешиваем, кипятим 5-7 минут, затем накрываем плотно крышкой и продолжаем тушить. В это время лук нарезаем полукольцами, чеснок – тонкими пластинами.

В глубокую ёмкость укладываем слоями: сначала лучок-чесночок, потом грибы, затем лук-чеснок, снова грибы и опять то же самое. Шампиньоны должны быть верхним слоем. Заливаем грибы маринадом со сковороды, в которой они готовились, слегка прижимаем сверху тарелкой, плотно накрываем пищевой пленкой и убираем после остывания в холодильник на 24 часа.

Наши вкуснейшие шампиньоны готовы! Достаем грибы из ёмкости, в которой они мариновались, перекладываем в миску и, посыпав свежей зеленью, подаем к столу. С горячей вареной картошечкой и солеными огурчиками они, как говорится, пойдут на ура!

Кулинарные истории

Шампиньоны первыми распробовали европейцы. По общепринятой версии пионерами в деле разведения этих грибов стали французы. Это были садоводы, которые занимались выращиванием дынь в окрестностях Парижа, поэтому шампиньон еще называют «парижским грибом». В XVII веке один французский садовод заметил, что шампиньоны лучше всего растут в подземных помещениях,

и началось массовое выращивание и употребление в пищу этих грибов. Кстати, русское название «шампиньон» происходит от французского champignon, означающего собственно «гриб». А вот на Руси старинное название шампиньона — «печерица».Оно связано с внешней схожестью этого гриба с печкой: в старину русская печь представляла собой полукруглую постройку и чем-то напоминала шляпку шампиньона. Считается, что первым, кто в XVIII веке в России построил специальную «шампиньонницу», был крестьянин из Ярославской губернии по фамилии Осинин.

Ученые годами писали монографии о разведении грибов, вели селекционную работу, меняли состав почвы, на которой росли шампиньоны. В результате сегодня в мировом производстве грибов 75-80% от всего объема приходится как раз на шампиньоны. Они не зря стали самыми популярными в кулинарии грибами. Калорийность шампиньона – 15 ккал. Он содержит клетчатку, витамины D, Е, РР и витамины группы В, а также железо, калий, фосфор и цинк. В шампиньонах практически нет ядовитых веществ, и на фоне других грибов они максимально безопасны.

Единственный токсин гриба – агаритин разрушается при заморозке, термической обработке и высушивании. Учеными замечено, что употребление шампиньонов положительно сказывается на работе нервной системы, улучшает обмен веществ. Тем не менее в составе гриба присутствует трудноусваиваемый хитин. Так что тем, у кого есть проблемы с пищеварением, налегать на шампиньоны не следует, но и совсем уж отказывать себе в удовольствии полакомиться вкусными грибочками, пожалуй, не стоит.

Подготовила Елена Векслер, на главной изображение от bearfotos на Freepik