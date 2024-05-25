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Новый рецепт: готовим тёплый салат «Весенний» из молодого картофеля и овощей

На чтение 3 мин Опубликовано

Сегодня предлагаем приготовить оригинальный салат, который следует подавать исключительно теплым. Основной его ингредиент — молодой картофель, который весной воспринимается как лакомство. Остальные овощи добавят нашему блюду аромат и пикантность. Назовем мы этот салат, естественно, «Весенний».

#Вкуснота

Ингредиенты:

  • молодой картофель — 500 г,
  • кабачки — 2 шт.,
  • баклажаны — 1 шт.,
  • помидоры черри — 500 г,
  • болгарский перец — 2 шт.,
  • чеснок – 3-4 зубчика,
  • красный лук — 1 шт.,
  • оливковое масло — 100 г,
  • сок лимона — 20 г,
  • орегано, соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Выбираем молодую картошечку небольшого размера, тщательно промываем и просушиваем, затем выкладываем на противень и поливаем оливковым маслом. Отправляем картофель прямо в кожице запекаться в духовку, а тем временем моем, чистим и нарезаем крупными кубиками остальные овощи, кроме помидоров и чеснока.

Ставим овощи на 5-7 минут в разогретый духовой шкаф, по истечении этого времени достаем, поливаем маслом и снова помещаем туда же минут на 10. Когда они будут готовы, даем им немного остыть, а уже после присоединяем к ним помидоры черри, измельченный чеснок и тщательно перемешиваем, причем делаем это очень аккуратно, чтобы овощи не потеряли свою красоту. В конце добавляем специи, лимонный сок и печеный (по желанию очищенный) молодой картофель.

Наш теплый овощной салат «Весенний» готов! Его вполне можно подать и как гарнир к мясу, и отдельно. Конечно, изюминка этого блюда — молодой картофель, запеченный прямо в кожуре, а лимонный сок, чеснок и специи создают идиллию ароматов, делая салатик весьма пикантным и невероятно вкусным!

О пользе продукта

Нужно сказать, что салат из запеченных овощей с молодым картофелем — это не только вкусно, но и максимально полезно. Именно молодая картошкабогата витамином РР, который незаменим для организма и относится к элементам, нормализующим окислительно-восстановительные процессы. Кроме того, этот картофель наполнен полезными веществами — калием, магнием, железом и цинком. Они поддерживают нормальную функцию костей и суставов, помогают без сбоев работать центральной нервной системе.

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Молодой картофель — безусловный лидер по содержанию витаминов и биофлавоноидов, которые очень важны для человеческого организма, так как способствуют гибкости сосудов и их прочности. Растительные вещества помогают нормализовать давление, привести в норму сердцебиение, запустить работу коры надпочечников. В таком картофеле содержатся многие натуральные минералы, витамины, присутствуют белки, необходимые человеку, которых в «старой» картошке нет. Более того, в ней, в противовес «молодой», очень много крахмала, в больших дозах негативно влияющего на организм: от чрезмерного его употребления происходит активация углеводов, что чревато ожирением и сахарном диабетом.

Состав молодой картошки универсален, он прекрасно сбалансирован и служит главным источником аскорбиновой кислоты. Стоит отметить, что молодой картофель быстро готовится, поэтому все витамины сохраняются в полном объеме. Кстати, научно доказано, что калия в молодой картошке намного больше, нежели в бананах, которые принято считать практически главным пищевым источником этого макроэлемента. Калий необходим для нормальной перистальтики, благодаря ему укрепляется сердечная мышца. А еще в картофельной мякоти содержится много витаминов группы В и фолиевой кислоты, а также натрий и фосфор. Картофель очень полезен детям, особенно для пищеварения. Клетчатка, присутствующая в нем, помогает нормализовать микрофлору кишечника, очищает от шлаков.

В отличие от картошки, которая хранилась длительное время, в «молодой», по сути, нет вредного вещества солонина, а калорийность намного меньше. Таким образом, вареная, а особенно запеченная молодая картошка, причем в кожуре, принадлежит к диетическим блюдам, которые одинаково и полезны, и вкусны.

Подготовила Елена Векслер, на главной изображение от KamranAydinov на Freepik

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Таганрогская правда
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