Новый рецепт: готовим простой и вкусный картофель «Буланжер»

Большинство из нас очень любят картошку и считают практически неотъемлемой частью своего ежедневного рациона. Ведь не зря говорят, что картофель – наш второй хлеб. И в самом деле, ну кто же устоит и откажется от поджаренных румяных ломтиков или ароматного свежего пюре? Но сегодня мы приготовим ее в духовке по старинному французскому рецепту, и это будет картофель «Буланжер».

Ингредиенты:

картофель – 500 г,

лук репчатый – 1 шт.,

молоко – 200 мл,

сливочное масло – 40 г,

соль, перец черный молотый – по вкусу.

Приготовление

Картофель для этого рецепта надо выбирать некрахмалистых сортов, чтобы он сохранил форму при запекании. Блюдо будет гораздо вкуснее из молодой картошечки. Молоко можно использовать любой жирности, но лучше, чтобы процент был выше. Картофель, как обычно, моем и чистим, при помощи острого ножа нарезаем тонкими кружочками.

Эмалированную форму для запекания смазываем сливочным маслом (берем примерно чайную ложку), выкладываем в нее половину нарезанного картофеля, солим и перчим по вкусу. Репчатый лук очищаем от шелухи, промываем, режем кольцами либо полукольцами и раскладываем равномерно поверх первого картофельного слоя. Теперь поместим оставшийся нарезанный картофель сверху лука, еще немного присолим и поперчим.

Затем необходимо подогреть молоко (должно быть горячим) и полить им картофель, но так, чтобы не доходило до края: при запекании оно может подняться и вылиться из формы. Сливочное масло нужно предварительно растопить – это можно сделать на водяной бане или в микроволновке. Поливаем растопленным сливочным маслом всю поверхность картофеля, закрываем форму фольгой и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. По истечении этого времени фольгу снимаем и запекаем картошку еще минут 10-15, до образования румяной корочки.

Наш картофель «Буланжер» готов! Аккуратно достаем его из духовки и раскладываем по порционным тарелкам. Можно подавать как самостоятельное блюдо, а можно – в качестве гарнира к мясу, но обязательно со свежими овощами. Очень ароматно и вкусно – пробуем!

Кулинарные истории

Картофель «Буланжер» – простое французское блюдо с длинной историей. Его появление довольно легко объяснимо. В старину, еще в XIX веке далеко не в каждом доме, тем более у небогатых людей, были духовки для приготовления пищи, поэтому некоторые свои кушанья относили в ближайшую пекарню и просили приготовить их в печи за небольшую плату. Так было, к примеру, в Англии. Вспоминается, как в «Рождественской песне» Чарльза Диккенса семейство Крэтчитов отправляло своего праздничного гуся, начиненного луком и шалфеем, для приготовления ближайшему пекарю.

Во Франции тоже далеко не каждая семья имела собственную печь, вот и обращались за помощью к пекарям по соседству. И для того, чтобы сделать запеченную картошечку, как правило, относили свой подготовленный картофель к мастеру хлеба, который находился неподалеку, с просьбой отправить ненадолго в свою печь. Отсюда и произошло название данного блюда. Картофель «Буланжер» дословно переводится как «картофель булочника» («буланжери» по-французски – «пекарня», «булочная»).

В прежние времена, как утверждают кулинарные историки, французские хозяйки отдавали подготовленную картошку в булочную еще и для того, чтобы она была вкуснее: там картошечка медленно томилась в печи и в результате получалась ароматная, мягкая, буквально тающая во рту и под хрустящей корочкой. Так из простой запеканки, сделанной по необходимости, возникло, постепенно совершенствуясь, известное традиционное блюдо французской кухни. Оно необыкновенно вкусное, к тому же весьма бюджетное, и неизменно присутствует на столе французов.

Кстати, во Франции картофель «Буланжер» рекомендуется подавать обязательно с растопленным сливочным маслом вместо соуса, со свежей ароматной зеленью и тертым сыром.

Подготовила Елена Векслер, изображение от stockking на Freepik