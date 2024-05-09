Новый рецепт: готовим праздничный салат из крабовых палочек «Букет тюльпанов»

Любые праздники всегда ассоциируются с цветами, а майские – с тюльпанами и сиренью. Правда, в силу необычайно ранней и теплой весны тюльпаны уже отцвели, но мы можем их воссоздать на праздничном столе. А для этого приготовим очень оригинальный и вкусный салат, который так и назовем – «Букет тюльпанов».

Ингредиенты:

помидоры – 0,5 кг,

куриные яйца – 2 шт.,

крабовые мясо (палочки) – 150 г,

плавленый сыр – 2 шт.,

огурцы – 1 шт.,

чеснок – 2-3 зубчика,

зеленый лук – 1 пучок,

соль – по вкусу,

майонез – для заправки.

Приготовление

Помидоры для этой закуски нужно выбирать сливовидные небольшие, лучше всего подойдут коктейльные томаты. Вымоем их, нарежем крест-накрест, оставив целыми у места крепления плодоножки, и достанем мякоть. Крабовое мясо или палочки порежем мелкими кубиками и выложим в глубокую миску. Теперь на крупной терке натрем плавленые сырки, чесночок, заранее отваренные вкрутую куриные яйца и добавим к «крабам».

Заправим наш салат майонезом (желательно выбрать с лимонным соком), посолим по вкусу и хорошо перемешаем. Начинка готова. Теперь аккуратно заполним ею подготовленные помидоры, если нужно, вытираем лишнее салфеткой.

И, наконец, формируем сам «букет». Для этого на большое блюдо выкладываем в качестве стебельков лук, а сверху – помидоры, стараясь, чтобы было красиво. Украшаем внизу веточками укропа, а по бокам – колечками свежего огурчика и даем чуть-чуть настояться.

Наш «Букет тюльпанов» готов! Он удивляет своей оригинальностью, поражает вкусом, а самое главное – создает весеннее майское настроение. Поэтому начинаем праздновать!

Интересные истории

Первые упоминания о тюльпане относятся к VI-VII векам в персидских литературных произведениях, где его называли «дюльбаш», от этого слова затем произошло «тюрбан» (головной убор). Ну а уже от него появилось русское название цветка – тюльпан. Далее из Персии (современный Иран) этот цветок в XVI веке попадает в Турцию, во дворец падишаха, где весьма успешно занимались его разведением и селекцией, выведя около 300 сортов.

Когда султаны устраивали праздники вечером в своих садах, на тюльпановые поля выпускали черепах, и к панцирю каждой была привязана зажженная свеча. Черепашки ползали между тюльпанов, подсвечивая чашечки цветков, – это было поистине восхитительное зрелище! Его в то время в Турции называли Лали или Лейли, и этим же именем стали называть самых красивых девушек.

Интересно, что тюльпан настолько ценился, что было запрещено под страхом смертной казни вывозить его луковицы за пределы Османской империи. Считалось, что тюльпан – символ правящего рода. Во всех городах Турции проходили и по сей день проводятся ежегодные праздники в честь тюльпана… Но, несмотря на запрет, луковицы тюльпанов всё-таки удалось отправить в 1554 году в Вену. И сделал это посол австрийского императора Олье де Бюсбекоме, увековечив тем самым свое имя.

Первоначально тюльпаны выращивали в Венском ботаническом саду, а в 1570 году его директора пригласили в Голландию. Именно там, как известно, начинается настоящая тюльпаномания. Тюльпаны очень ценились и стоили необычайно дорого. В Голландском музее до сих пор хранится купчая на дом, который приобрели за… три луковицы тюльпана.

В это же время тюльпаны появляются в Германии, Франции и других странах Европы. Эти прекрасные цветы обожали кардинал де Ришелье, король Людовик Восьмой, Вольтер и другие известные личности того времени. Тюльпаны в то время цвели только в королевских садах и простым смертным были недоступны. Причем знатные особы даже употребляли их в пищу: засахаренные тюльпаны считались редким деликатесом.

У нас в России первые великолепные цветки появляются в царствование Петра I. Вернее, сам цветок в диком виде был известен достаточно давно, а при Петре Великом уже привезли роскошные декоративные сорта. Вот так прекрасный тюльпан завоевал весь мир и до сих пор считается символом любви и счастья.

Подготовила Елена Векслер, фото автора