Новый рецепт: готовим легкий и полезный летний салат «Витаминка»

Лето – это не только прекрасная пора теплого солнца, ласкового моря и яркой зелени, но и замечательная возможность подкрепить свой организм витаминами. Только зайдите на рынок – тут их полным-полно: местные домашние огурчики-помидорчики, лучок-чесночок, укроп-петрушка и прочая зеленушка… Поэтому сегодня мы, не упуская такую замечательную возможность, приготовим легкий и полезный салат, который назовем, разумеется, «Витаминка».

Ингредиенты:

редис – 200 г,

капуста белокочанная – 500 г,

огурцы – 3-4 шт.,

лук зеленый – 1 пучок,

базилик – несколько веточек,

лимон – 0,5 шт.,

горошек консервированный – 5-6 ч. л.,

масло оливковое – 80 г,

чеснок – 2-3 зубчика,

петрушка, укроп – 1 пучок,

сахар, соль – по вкусу.

Приготовление

Для начала хорошо вымоем все овощи и дадим им обсохнуть. Каждую редиску разрезаем пополам и нарезаем тонкими ломтиками. Капусту шинкуем соломкой, которую затем делим пополам. Выкладываем ее в миску и немного отжимаем руками – она станет мягче и чуть уменьшится в объеме. Перышки зеленого лука некрупно порежем. Петрушку и укроп промываем, обсушиваем и помещаем в чашу блендера. Зубчики чеснока очищаем, пропускаем через пресс и добавляем к зелени.

Затем вливаем сок лимона, масло, всыпаем сахар и соль. Кстати, оливковое масло можно заменить растительным рафинированным, а сахар – фруктозой или любым подсластителем. Измельчаем всё с помощью блендера до однородной массы красивого изумрудного цвета. Теперь в миску к капусте добавляем порезанную редиску, зеленый лук, горошек и заливку.

Перемешиваем, даем постоять 10-15 минут, чтобы овощи пропитались заправкой, после чего еще раз перемешиваем и украшаем мелко нарезанной зеленью и веточками базилика.

Наш салат «Витаминка» готов! Вкусный, ароматный и по-настоящему полезный, он прекрасно сочетается с отварной картошкой и вяленой рыбкой. Пробуем и получаем огромное удовольствие!

О пользе продукта

В этом салате каждый овощ по-своему важен, и обо всех можно рассказать много интересного и познавательного. Мы же остановимся на редиске, которая в наших краях отличается особым неповторимым вкусом и, конечно, пользой. Редис щедро одаривает нас всем, что необходимо для здоровья. Он улучшает аппетит, содержит много витаминов и минеральных солей. Среди них – каротин, витамины группы В и аскорбиновая кислота. В редисе витамина С почти столько же, сколько в лимоне и апельсине. Минеральные вещества представлены солями калия, магния, кальция, фосфора, железа. Особенно ценны соли калия, которым приписывают антисклеротические свойства, способность регулировать процессы обмена веществ и укреплять сердце.

Калия в редисе довольно много: свыше 250 мг на каждые 100 г — столько же, сколько и в капусте. А по содержанию пектиновых веществ редис занимает ведущее место среди овощей и фруктов, уступая лишь немногим. Напомним, что пектины при взаимодействии с водой набухают и поглощают из кишечника холестерин, ненужные организму вещества, в том числе яды, канцерогены, болезнетворные микроорганизмы, и выводят их. Благотворно влияет редис и на работу ЖКТ: стимулирует отток желчи, перистальтику желудка и кишечника. В 100 г редиски – не более 15 ккал, поэтому корнеплод – отличный вариант для тех, кто хочет сбросить пару-тройку килограммов.

Этот овощ содержит горчичные масла (именно они придают ему горчинку) и фитонциды, которые оказывают антисептическое и противовоспалительное действие. В корнеплоде присутствует антоциан — натуральный краситель, вещество, которое противостоит онкологическим заболеваниям. Также редис стабилизирует уровень сахара в крови, поэтому рекомендован при диабете. Он обогащает организм витаминами группы В, калием, кальцием, магнием, железом и фосфором. Редис снижает уровень «плохого» холестерина, укрепляет сосуды, улучшает работу сердечной мышцы. Обладает легким противоотечным действием, полезен для профилактики атеросклероза и мочекаменной болезни. Правда, при заболеваниях щитовидной железы, гастрите, язве желудка и подагре его употребление стоит ограничить.

Подготовила Елена Векслер, изображение от mdjaff на Freepik