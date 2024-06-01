Новый рецепт: готовим классический бефстроганов

Сегодня мы приготовим известное во всем мире и любимое многими блюдо, которое, несмотря, на иностранное звучание, относится к русской кухне. Поделимся секретами — с ними бефстроганов будет особенно вкусным. Ну, а почему блюдо так называется, и откуда оно взялось, расскажем в наших кулинарных историях.

Ингредиенты:

говядина (вырезка) – 650 г,

лук репчатый — 2 шт.,

сметана — 1 стакан,

томатная паста — 2 ст. л.,

чеснок — 2 зубчика,

мука пшеничная — 1,5 ст. л.,

масло сливочное — 20 г,

масло растительное — 50 мл,

вода — 80 мл,

перец черный молотый, паприка, соль – по вкусу.

Приготовление

Для начала уберем мясо в морозильную камеру на 25–30 минут – за это время оно слегка подморозится и резать его будет удобнее. Теперь нарезаем говядину поперек волокон соломкой толщиной 5 мм, а вымытый и очищенный репчатый лук — тонкими полукольцами. Зубчики чеснока пропускаем через пресс. Далее обваливаем мясные кусочки в муке, хорошо разогреваем в сковороде растительное масло и, помешивая, обжариваем говядину в течение 3 минут. Она должна подрумяниться, но при этом сохранить в себе весь сок.

Шумовкой перекладываем мясо в тарелку, а в оставшемся масле обжариваем до золотистого цвета лук. Отправляем говядину вместе с луком в сотейник, сюда же кладем чеснок и всё перемешиваем. Готовим снова 3 минуты. По истечении этого времени освобождаем центр сотейника, сдвинув мясо к стенке, а образовавшееся пространство заполняем томатной пастой. Помешивая, обжариваем ее на среднем огне 2 минуты. После этого можно снова перемешать всё содержимое сотейника.

Теперь посолим наше блюдо, приправим перцем и паприкой и установим минимальный огонь. Затем нужно положить в бефстроганов сливочное масло, налить 40 мл горячей воды и помешивать до тех пор, пока масло не растает. Пора добавить сметану и оставшуюся воду. Накрываем сотейник крышкой и тушим говядину до мягкости.

Наш классический бефстроганов готов! Раскладываем его по тарелкам, а на гарнир подаем отварной или запеченный картофель, посыпанный мелко нарезанной зеленью. Получилось очень вкусно!

Кулинарные истории

Классический бефстроганов не отличается замысловатостью приготовления, но мясо для него обязательно нужно выбрать соответствующее. Лучше всего для этих целей подойдет постная говяжья вырезка, которую необходимо нарезать особым образом. Не менее важно подать блюдо горячим, чтобы в полной мере оценить его оригинальный вкус. Бефстроганов не просто популярное блюдо нашей кухни, оно имеет давнюю интересную историю, которая и определила его название.

Как же возникло это кушанье? Бефстроганов, или говядину по-строгановски впервые подали к столу в XIX веке. Автором кулинарного шедевра стал шеф-повар графа Александра Строганова. Причем блюдо было придумано не случайно, а по заказу самого Александра Григорьевича, который любил устраивать званые обеды. По легенде, граф Строганов держал в Одессе так называемый «открытый стол», туда мог зайти любой прилично одетый человек. Вот для таких «открытых столов» это блюдо якобы и было изобретено: его удобно готовить, оно легко делилось. Впрочем, есть и другая версия — якобы французский повар Андре Дюпон изобрел это кушанье, когда у графа Строганова к старости возникли большие проблемы с зубами.

Таким образом, название «бефстроганов» — настоящая смесь французского языка с русским: это соединение французского слова с русским именем собственным, с известной фамилией, а точнее — boeuf («говядина» по-французски) и Строганов. Буквально «бефстроганов» – просто «мясо по-строгановски». Можно увидеть разные варианты написания этого названия: Беф-Строганов (через дефис), Беф а ля Строганов (где Строганов — имя собственное)…

Но всё это фантазии. На самом деле наименование блюда пишется в одно слово — бефстроганов. Это существительное нарицательное, мужского рода. Поэтому правильно говорить «горячий бефстроганов». Слово склоняется, к примеру, если захочется добавки, можно попросить: «Положите мне, пожалуйста, еще бефстроганова…»

Подготовила Елена Векслер, изображение от freepik