Новый рецепт: готовим быстрое и легкое мороженое «Фруктовый лёд»

Когда на улице изнуряющий летний зной, больше всего хочется прохлады. И помочь в этом может, конечно, мороженое. Сейчас в продаже есть самое разное: эскимо, пломбир, со всевозможными наполнителями… Мы же сегодня приготовим очень вкусное и содержащее минимум калорий под названием «Фруктовый лёд».

Ингредиенты:

ягоды, фрукты любые — 150 г,

вода — 150 мл,

крахмал — 2 ч. л.,

лимонный сок — по вкусу,

сахар — по вкусу.

Приготовление

Для начала выбираем любимые ягоды и фрукты, измельчаем блендером или на терке. Затем подогреваем 100 мл воды, добавляем по вкусу сахар и размешиваем до полного растворения. Чтобы не столкнуться с проблемой, когда вместо мороженого получается ледяная глыба, которую не укусить, используем обычный крахмал.

В оставшихся 50 мл воды разводим 2 ст. л., добавляем к фруктово-ягодному пюре, вливаем воду с сахаром и всё перемешиваем. Если фрукты оказались без кислинки, можно добавить немного лимонного сока.

Получившуюся смесь разливаем по формам, заменить которые вполне могут пластиковые одноразовые стаканчики со вставленными по центру шпажками, и отправляем в морозилку на 4-6 часов.

Кстати при желании фрукты и ягоды можно не измельчать, а нарезать, залить сахарной водой и заморозить — тогда фруктовые кусочки будут просвечиваться сквозь замороженный сироп.

Наш «Фруктовый лёд» готов! Получилось очень оригинально и вкусно. Скорее охлаждаемся!

Кулинарные истории

Первое мороженое появилось в Древнем Китае 5 тысяч лет назад – там лакомились льдом, смешанным с кусочками апельсинов, лимонов и зернышками гранатов. Рецепты и способы хранения держались в тайне и были рассекречены лишь в XI в. до н.э. в книге «Ши-кинг» — каноническом сборнике древних песен. При дворе римского императора Нерона (I в. н.э.) охлаждающие и подслащенные соки применялись уже очень широко. Снег для их приготовления доставляли с отдаленных альпийских ледников, а для хранения строили вместительные ледяные погреба.

Мороженым угощали Александра Македонского во время его походов в Персию и Индию. При длительной осаде городов добывали большое количество снега с гор, в котором тоже замораживали ягоды и воду. В Европу, как гласит легенда, рецепт фруктового мороженого (охлажденного шербета) привез из Китая венецианский путешественник Марко Поло в начале XIV в. Рецепты его приготовления долгое время были засекречены, придворные кулинары даже давали обет молчания.

При Наполеоне III (1852-1870 гг.) в Париже впервые вырабатываются мороженое в стаканчиках и пломбир. Кстати, знаменитый пломбир родом из французского города Плобьер-Ле-Бем – отсюда и название. В Италии любители смешивать самые невероятные продукты придумали мороженое-ассорти с добавками фруктов, орехов, ликера, кусочков печенья и даже цветов, в Австрии — кофе глясе и шоколадное мороженое.

В Америку рецепты изготовления мороженого попали с английскими переселенцами, когда в 1774 году предприниматель Филипп Лензи объявил в нью-йоркских газетах, что он прибыл из Лондона с запасом рецептов различных сладостей, в том числе такой редкости, как мороженое. В 1834 году американец Джон Перкин запатентовал идею использования эфира в компрессорном аппарате, и начался долгий процесс совершенствования изготовления мороженого, основанный на успехах технического прогресса. Серийное производство фризеров запустил во второй половине XIX веке Якоб Фусселл из Балтимора.

А в 1904 году в Сент-Луисе прошла международная выставка мороженого, где демонстрировался первый автомат для выпуска вафельных стаканчиков.

В СССР массовый выпуск мороженого начинается в 1930-х годах. В 1936 году глава Народного комиссариата пищевой промышленности Анастас Микоян побывал в США с целью ознакомления с новейшими технологиями производства. Закупка передового оборудования не заставила себя ждать. Сливочное лакомство являлось страстью наркома. В 1930-е годы по инициативе Микояна вышел указ, согласно которому мороженое должно было стать массовым продуктом питания и выпускаться по доступным ценам.

Для разработки новых видов студеного десерта даже создали особую экспериментальную лабораторию. А 4 ноября 1937 года выпустили первое советское мороженое по новым технологиям. С тех пор началась эра знакомого многим с детства незабываемого вкуснейшего мороженого родом из СССР.

Подготовила Елена Векслер, на главной изображение от freepik