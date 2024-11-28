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Новый ипподром планируют построить в Ростове на левом берегу Дона

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На месте старого ипподрома инвестор намерен возвести многофункциональный жилой комплекс.

Новости Ростовской области

О планах по строительству в донской столице нового, современного ипподрома рассказал в своем Telegram-канале сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

Отмечается, что идея о переносе старого ипподромного комплекса возникла давно, но сейчас появился инвестор, готовый воссоздать уникальный исторический объект на новом месте. В качестве площадки выбран свободный участок площадью 37 га на левом берегу Дона по ул. Пойменной вдоль Восточного шоссе.

«Наше главное требование — это должен быть профессиональный спорткомплекс, разработанный совместно с экспертами конного спорта и построенный в едином архитектурном стиле», — отмечает Логвиненко.

Сейчас разрабатывается эскизный проект. К реализации своей идеи инвестор намерен приступить уже в 2025 году. Инвестиции оцениваются в 4,5 млрд рублей.

Власти Ростова поставили перед инвестором условие — пока не будут начаты работы по строительству нового ипподрома, он не сможет приступить к воплощению своей второй задумки — возведению на месте старого ипподрома на ул. Малюгиной многофункционального жилого комплекса. МЖК будет состоять из многоквартирных домов, ТРЦ, офисных зданий, культурных и спортивных объектов, двух детсадов, школы, подземной парковки.

«Важно, что инвестор сохранит исторический павильон ипподрома. В нем разместятся креативное пространство для детей, хобби-рум, кафе, магазин, выставочная экспозиция. Этот жилищный проект непростой, энергоемкий, рассчитан на период до 2032 года включительно. Инвестор собирается вложить в него более 50 млрд рублей», — резюмировал глава администрации Ростова.

Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

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Таганрогская правда
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