Новый и эффективный метод очистки воды применяют в Таганроге

В Таганроге МУП «Управление «Водоканал» с начала этого года использует для обеззараживания части водопроводной воды новый метод, основанный на применении гипохлорита натрия, получаемого из обычной поваренной соли.

Наш корреспондент встретился с директором Управления «Водоканал» Максимом Несновым и попросил ответить на вопросы, которые интересуют горожан.

— Максим Валерьевич, в чем заключается новый метод доочистки питьевой воды, на чем основан и какие имеет преимущества по сравнению с предыдущим?

— Практика обеззараживания питьевой воды хлорированием, которая стала применяться в России с 1910 года, позволила эффективно обеспечить санитарную безопасность водоснабжения для нужд населения страны. Однако в свете современных требований обеззараживание воды газообразным хлором, завозимым на водоочистные станции в сжиженном виде, имеет ряд недостатков, среди которых самым существенным является способность хлора в случае его утечки поражать не только обслуживающий персонал, но и население прилегающей к водоочистной станции территории. Транспортирование емкостей с хлором и хранение его запасов на складах представляет опасность. Это обстоятельство стало решающим при отказе от традиционного хлорирования в пользу гипохлорита натрия, получаемого на месте потребления путем электролиза раствора поваренной соли.

— Кем разработан новый метод обеззараживания воды, прошел ли он испытания?

— Метод электролитического получения раствора гипохлорита натрия известен с конца XIX века и хорошо изучен. Он имеет ряд преимуществ и в последнее время находит все более широкое практическое применение, постоянно совершенствуясь и модернизируясь, повышая эколого-экономические показатели технологического процесса. То есть метод обеззараживания воды на новой установке, которая смонтирована на территории «Водоканала» является не новым, но более безопасным в производстве по сравнению с использованием жидкого хлора. Ведь сырьем для получения гипохлорита натрия является обычная поваренная соль.

Технологический процесс очистки питьевой воды на основе приготовления гипохлорита разработан, внедрен на нашем предприятии и проверен в ходе испытаний научно-производственным предприятием «ЭКОФЕС» (г. Новочеркасск) в прошлом году. Применяется нами с начала 2024-го. Дозирование реагентов — процесс автоматизированный, ручной труд минимизирован.

— Применяется ли этот метод в других городах региона или страны? Установка российская или импортная, не зависит ли ее работа от поставок зарубежных фирм?

— Использование гипохлорита натрия для водоподготовки в России становится всё более популярным и активно применяется на территории нашей страны, в том числе и в Ростовской области. Например, в Ростове-на-Дону вся подаваемая в сеть вода обеззараживается гипохлоритом натрия.

Что касается иностранных технологий, в сегодняшних условиях санкций со стороны зарубежных стран импортное оборудование в целях реализации проекта не рассматривалось.

Мы остановили свой выбор на отечественных разработках в данной области и в итоге получили массу преимуществ: возможность применения поваренной соли любого качества, энергосбережение, малый расход на подготовку воды для рабочего солевого раствора, безотходность технологического цикла, не требующего проведения дополнительных природоохранных мероприятий, безопасность и надежность производства гипохлорита натрия.

— Как изменились финансовые затраты? Требуются ли увеличение персонала и его обучение?

— Решение о модернизации системы обеззараживания было принято в первую очередь в целях усиления безопасности как сотрудников предприятия, находящихся на его территории, так и граждан Таганрога, проживающих в непосредственной близости. Вместе с тем стоимость эксплуатации новой системы сопоставима с использованием предыдущей технологии.

Увеличение персонала также не потребовалось. Специалисты–аппаратчики прошли специальное обучение c подтверждением квалификации и получили соответствующие удостоверения.

— Можно ли утверждать, что вся водопроводная вода в Таганроге очищается по новому методу? Если нет, то когда это случится?

— Можно определенно сказать, что вся подаваемая в город Таганрог вода соответствует требованиям санитарных норм. За этим ответственно следят сотрудники лаборатории по качеству. Лаборанты, которые здесь трудятся, имеют соответствующие знания и квалификацию, большой опыт работы. Различие же подаваемой в город воды заключается в методах ее обеззараживания.

С введением в строй установки обеззараживания воды, основанной на принципиально новом методе, начинается модернизация мощностей. Вопрос о полном переходе на него анализируют и прорабатывают специалисты «Водоканала».

Беседовал Анатолий ИВАШОВ, фото автора.