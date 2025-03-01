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Новые законы: что изменится в жизни жителей Таганрога с 1 марта

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Госуслуги на своих информационных ресурсах рассказали об изменениях, которые ждут россиян и жителей Таганрога с 1 марта 2025 года. Они касаются регистрации авто, самозапрета на кредиты, продажи несовершеннолетним энергетиков. Есть и другие нововведения.

Новости Таганрога

8 марта

Праздничный день по случаю 8 Марта в этом году выпадает на субботу. Дополнительного дня отдыха из-за переноса не запланировано: выходными будут только суббота и воскресенье — 8 и 9 марта. 8 марта как выходной переносится на 13 июня.

Авто

Регистрацию автомобиля после продажи можно будет прекратить через Госуслуги сразу и не ждать 10 дней. При условии, что договор купли-продажи заключен через Госуслуги или заверен у нотариуса. Отменяется обязанность оформить полис ОСАГО в течение 10 дней после покупки автомобиля. При регистрации наличие полиса проверять не будут, но ездить без него по-прежнему нельзя.

Кредиты

На Госуслугах появилась возможность установить самозапрет на кредиты. Снять самозапрет можно в любой момент — это бесплатно. Для установления и снятия самозапрета обязательно нужен ИНН. Именно он является основным уникальным идентификатором гражданина в механизме самозапрета.

Маткапитал

С 1 марта маткапитал можно будет направить на строительство индивидуального жилого дома по договору подряда с использованием эскроу-счета.

Соцконтракт

При определении статуса малоимущей семьи для заключения соцконтракта суммы единого пособия не учитываются в доходах. Это позволит большему количеству семей получить господдержку.

Дети

С 1 марта запрещено продавать несовершеннолетним: товары с содержанием сжиженных углеводородных газов — например, зажигалки и безалкогольные энергетики.

Отгулы

Если за работу в выходные и праздники сотрудник выбрал в качестве компенсации отгулы, их нужно использовать в течение года. При увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за неиспользованные дни.

Работа

Обновлен перечень работ с ограничением женского труда. В частности, женщинам теперь разрешено работать машинистами экскаватора и запрещено — выморозчиками судов.

Изображение от pvproductions на Freepik

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Таганрогская правда
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