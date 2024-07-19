Новые спортплощадки, «Тропа здоровья», оборудование: 13 инициатив жителей Таганрога получат областное финансирование

На реализацию инициативных проектов в 2025 году из областного бюджета направят почти 500 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Выделены средства и Таганрогу — порядка 40 млн рублей на 13 проектов.

В конкурсном отборе, который проводился в Ростовской области с февраля по июнь этого года, участвовало 423 заявки. По результатам рейтинга победителями стали 222 проекта из 47 городов и районов. Народные инициативы предложены в сфере физкультуры и спорта, благоустройства, культуры, образования и других.

Увеличен предельный размер субсидии на один проект. Если в этом году поддержка каждого проекта из областного бюджета не превышает 2 млн рублей, то проекты 2025 года могут получить областную субсидию в размере до 3 млн рублей.

«Проект «Сделаем вместе!» — это механизм поддержки местных инициатив. Сами жители решают, какие объекты нужно отремонтировать, благоустроить в первую очередь. Работу в рамках инициативных проектов надо продолжать», — уверен Василий Голубев.

Что в следующем году будет сделано по губернаторской программе в Таганроге?

На территории Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов появится экологическая «Тропа здоровья и долголетия» — запланировано обустройство дорожно-тропиночной сети, сопряженных с ней поверхностей, инфраструктуры для пеших прогулок, бега и отдыха.

Новые многофункциональные спортивные площадки обустроят около адресного ориентира: ул. Морозова, 11; на территории школ № 9, 35, гимназии имени А.П. Чехова. На спортплощадке школы № 12 установят беговую дорожку с полимерным покрытием.

Отремонтируют тротуары — по ул. Большой Бульварной на участке от ул. Седова до ул. Большой Бульварной, 12-1 и по ул. Сергея Шило (на участке от ул. Пархоменко до ул. Сызранова, с нечетной стороны).

Также запланировано устройство ограждения, систем видеонаблюдения и контроля управления доступом спортивных сооружений, расположенных по адресу: ул. Адмирала Крюйса, 2-16.

В школе № 37 отремонтируют спортзал и раздевалки. В Центре внешкольной работы — танцевальный зал и раздевалки.

Реализуют проекты по приобретению оборудования — для ДК «Фестивальный» (антрактно-раздвижной занавес); для скейт-парка в парке имени 300-летия Таганрога; для Зеленого театра парка культуры и отдыха имени М. Горького (звуковое оборудование).

Напомним, в Ростовской области закон об инициативном бюджетировании принят в 2019 году. В рамках программы «Сделаем вместе!» жители, местный бизнес и областной бюджет софинансируют общественно полезные проекты граждан.

«Всего в регионе реализовано более 760 инициативных проектов, на что направлено порядка 1,4 млрд рублей из областного бюджета», — привели цифры в правительстве региона.

Фото donland.ru (из архива)