В Ростовской области строят новые школы и детские сады

За три года на Дону построено 50 социальных объектов: 13 школ, 25 детских садов, два медицинских учреждения, четыре спортивных комплекса, а также объекты культуры, газификации, инженерной и транспортной инфраструктуры, сообщает Минстрой Ростовской области.

На днях строители отчитались о вводе в эксплуатацию детского сада на 80 мест в хуторе Красный Крым Мясниковского района.

В Батайске в соответствии с графиком идет строительство средней школы на 1340 мест. Новое учебное заведение появится в районе «Авиагородок». Работы должны быть завершены до конца 2024 года. Строительная готовность объекта на данный момент — 72 %.

Новые школы строят и в Азове. Общеобразовательное учреждение на 600 мест будет возведено до 30 августа текущего года. Готовность объекта — 91 %. Еще одна школа на 1340 мест готова на 76 %. Проект подъездных дорог к ней находится на экспертизе.

В станице Вешенской Шолоховского района завершают строительство детского сада на 120 мест. Готовность объекта — 76 %. Однако заказчик ведет претензионную работу с подрядчиками в связи с низкими темпами строительства. Ориентировочный срок сдачи садика в эксплуатацию — осень текущего года.

До 1 ноября 2024 года должны завершить возведение детсада на 90 мест в Цимлянском районе. А в Новочеркасске строят дошкольное образовательное учреждение на 80 мест, его завершат в конце ноября этого года.

3 июня по инициативе заказчика расторгнут государственный контракт на строительство здания филиала образовательного учреждения «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус». Причина — нарушение графика производства работ.

В настоящее время идут работы по расчету остаточной стоимости завершения строительства объекта, после чего планируется проведение аукционных процедур для определения подрядной организации, — сообщает портал Правительства Ростовской области.

В селе Новиковка и в хуторе Кринично-Лугский в Куйбышевском районе местными властями принято решение об устройстве модульных зданий детских садов.

Не решен пока вопрос с новой школой на 600 мест в селе Николаевка Неклиновского района.

Строительство образовательного учреждения будет осуществлено после определения источника финансирования заявленных расходов, вопрос рассмотрят в ходе исполнения бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, — уточняется в сообщении.

Минстрой Ростовской области совместно с главами муниципалитетов на постоянной основе ведет контроль за соблюдением сроков строительства объектов социальной инфраструктуры и принимает все меры по решению проблемных вопросов, возникающих в процессе.

Отметим, что в Таганроге к началу прошлого года по нацпроекту «Демография» завершено строительство двух детских садов. Это «Росинка» — на ул. Адмирала Крюйса и «Веснушки» — на Мариупольском шоссе. Общая стоимость строительства объектов составила около 607,2 млн рублей. Финансирование осуществлялось из федерального, областного и местного бюджетов.

Фото donland.ru