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Новую музыкальную комедию в Таганрогском чеховском театре поставит московский режиссер и хореограф

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Анна Фекета знакома таганрогскому зрителю по нескольким полюбившимся спектаклям.

Культура

В Таганрог прибыла известный московский режиссёр и хореограф Анна Фекета. Вместе со своей творческой командой — художником- постановщиком Александром Неделько и композитором Дмитрием Бедуновым — она будет работать над постановкой на сцене Таганрогского театра драмы спектакля «Ханума». Об этом сообщается на страничке в Телеграм Таганрогского театра им.А.П.Чехова.

Музыкальная комедия «Хунума» — это яркое фееричное зрелище про солнечный Тифлис и его жителей, с его восточным колоритом, атмосферой и неизменно позитивным финалом.

Анна Фекета хорошо знакомая таганрогскому зрителю по спектаклям «Пер Гюнт», «МАКБЕТ. NET», «Каренины. Лабиринты памяти».

Фото: Андрей Лызь

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Таганрогская правда
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