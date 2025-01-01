Новогодняя ночь на Дону прошла без серьезных происшествий

Об этом 1 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Серьезных ЧП и крупных пожаров в регионе не зарегистрировано.

«Пожарно-спасательные подразделения совершили более 20 выездов. С 00.00 по 08.00 1 января зарегистрировано 9 пожаров, в том числе 2 в жилом секторе, на которых никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Так, в Ростове, на улице Заводской в новогоднюю ночь горел мусор. Возгорание на площади 30 кв. метров огнеборцы тушили почти два часа. Одной из причин этого пожара мог стать запуск фейерверков.

Фото: ГУ МЧС по РО