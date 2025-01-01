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Новогодняя ночь на Дону прошла без серьезных происшествий

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Об этом 1 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Серьезных ЧП и крупных пожаров в регионе не зарегистрировано.

Новости Ростовской области

«Пожарно-спасательные подразделения совершили более  20 выездов. С 00.00 по 08.00 1 января  зарегистрировано 9 пожаров, в том числе 2 в жилом секторе, на которых никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Так, в Ростове, на улице Заводской в новогоднюю ночь горел мусор. Возгорание на площади 30 кв. метров огнеборцы тушили почти два часа. Одной из причин этого пожара мог стать запуск фейерверков.

Фото: ГУ МЧС по РО

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безопасность МЧС Новый год происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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