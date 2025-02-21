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Новейшие отечественные разработки, дискуссии и взгляд в будущее

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В Москве завершился Форум будущих технологий. В этом году мероприятие было посвящено теме «Новых материалов и химии».

#В стране

На выставке представили разработки высокотехнологичных предприятий и стартапов со всей страны. Достижения продемонстрированы на стендах компаний, занимающихся развитием наукоемких производств.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, совместная работа представителей науки, бизнеса и государства играет ключевую роль в достижении технологического лидерства России.

«Крайне важно, чтобы Россия обеспечивала свой суверенитет, в том числе в области добычи полезных ископаемых для нужд отечественной промышленности. Также необходимо формировать приоритетные направления и инвестировать в науку: обработку этих материалов и создание технологий на их основе», – заявил заместитель председателя Правительства.

На выставке участники форума представили разработки в различных областях: химии, биотехнологиях, композитах и редкоземельных металлах. Например, Минпромторг России продемонстрировал абсорбирующую углеродную повязку для заживления открытых ран и ожогов.

«Курчатовский институт» показал макет синхротронно-лазерного комплекса «СИЛА». Это принципиально новая исследовательская мегаустановка, которая позволит изучать структуру и свойства веществ на атомном уровне. А «Росатом» представил платформу для синтеза радиофармпрепаратов – лекарств с радиоактивными элементами. Главное преимущество таких препаратов заключается в их способности воздействовать только на пораженные клетки, не затрагивая здоровые.

Помимо выставочной части, в рамках форума прошли многочисленные дискуссии. Эксперты, ученые, представители бизнеса и власти обсудили вопросы, в том числе, внедрения инноваций в производство. Важность этого процесса подчеркнул вице-премьер Денис Мантуров.

«Разработка новых материалов с уникальными свойствами позволит постоянно совершенствовать и обновлять технологии и оборудование. На Форуме будущих технологий обсуждаются не только сами технологии и проекты, но и меры по поддержке исследований и экспериментальных разработок, а также их внедрение в промышленное производство», – отметил он.

Форум завершился пленарной сессией, на которой выступил Президент Владимир Путин. Глава государства также встретился с молодыми учеными.

Фото future-forum.tech

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