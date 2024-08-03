В воскресенье, 4 августа, в концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога откроется новая художественная выставка «25».

Она будет посвящена 25-летию Ростовского регионального отделения «Творческий союз художников России». В экспозиции выставки будет представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественная кукла и многое другое.

Выставка откроется в 15.00 (ул. Петровская, 96), вход будет свободным. Посетить экспозицию можно будет вплоть до 31 августа, но уже по билетам или по Пушкинской карте. Телефон для справок: 8(8634) 391-066, 8(8634) 383-196.

Фото Владимира Прозоровского