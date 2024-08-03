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Новая выставка «25» откроется в Чеховской библиотеке Таганрога

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В воскресенье, 4 августа, в концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога откроется новая художественная выставка «25».

Культура

Она будет посвящена 25-летию Ростовского регионального отделения «Творческий союз художников России». В экспозиции выставки будет представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественная кукла и многое другое.

Выставка откроется в 15.00 (ул. Петровская, 96), вход будет свободным. Посетить экспозицию можно будет вплоть до 31 августа, но уже по билетам или по Пушкинской карте. Телефон для справок: 8(8634) 391-066, 8(8634) 383-196.

Фото Владимира Прозоровского

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выставка новости Таганрог Чеховская библиотека
Таганрогская правда
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