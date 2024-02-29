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Новая инвестиционная площадка появилась в Таганроге

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В Таганроге появилась еще одна инвестиционная площадка, которая включена в соответствующий реестр, сообщает официальный портал городской администрации.

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Инвестиционная площадка площадью 27 172 кв. м, открылась на территории филиал дивизиона прицепной и навесной техники Ростсельмаш в г. Таганроге (ул. Инструментальная, 2). Она предназначена для сдачи в аренду по результатам тендерной процедуры.

По видам разрешенного использования инвестиционная площадка подходит для размещения производственной деятельности, ветеринарного и бытового обслуживания, обслуживания автотранспорта, объектов придорожного сервиса, коммунального обслуживания и так далее.

Всего в реестре Таганрога значится две муниципальные и четыре частных инвестиционных площадки. Такие объекты создаются для привлечения инвесторов и развития коммерческой деятельности на территории города.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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