Главная » Культура

Новая иммерсионная постановка по Чехову пройдет в Таганроге

На чтение 2 мин Просмотров 18 Опубликовано

Театр «ТаКТ» в скором времени представит премьерный спектакль «Уроки дяди Вани» по пьесе Антона Павловича Чехова. Режиссёр — Нонна Малыгина.

Культура

Спектакль, созданный по законам иммерсионного (immersion, англ. переводится как «вовлечение», «погружение») театра, предлагает  непосредственный контакт актеров и зрителей для более эмоционального погружения в действие. «Дядя Ваня» — одна из самых щемящих и вместе с тем лиричных русских семейных историй.

В провинциальной глуши чеховские персонажи мечтают вырваться из унылой повседневности, размышляют о долге, совести и чести, задаются вопросами предназначения человека. В мире героев пьесы много любви и много страданий.

«Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас… быть может, найдут средство, как быть счастливыми…». «Те, которые будут жить через сто — двести лет после нас и для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом?» © А.П. Чехов «Дядя Ваня»

О чём задумается зритель спустя 128 лет после написания пьесы? Какие вопросы задаст себе, какой урок извлечёт? Нашли ли сегодня средство, как стать счастливыми, приблизились ли к созданию счастья человечества? Какие слова придут, чтобы сейчас говорить о героях Чехова?

Об этом  можно узнать, посетив премьеру спектакля по пьесе «Дядя Ваня» 22 и 23 ноября в 18.30 в Литературном музее (ул. Октябрьская, 9).

Фото на главной Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

спектакль Таганрог театр Чехов
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru