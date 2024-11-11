Новая иммерсионная постановка по Чехову пройдет в Таганроге

Театр «ТаКТ» в скором времени представит премьерный спектакль «Уроки дяди Вани» по пьесе Антона Павловича Чехова. Режиссёр — Нонна Малыгина.

Спектакль, созданный по законам иммерсионного (immersion, англ. переводится как «вовлечение», «погружение») театра, предлагает непосредственный контакт актеров и зрителей для более эмоционального погружения в действие. «Дядя Ваня» — одна из самых щемящих и вместе с тем лиричных русских семейных историй.

В провинциальной глуши чеховские персонажи мечтают вырваться из унылой повседневности, размышляют о долге, совести и чести, задаются вопросами предназначения человека. В мире героев пьесы много любви и много страданий.

«Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас… быть может, найдут средство, как быть счастливыми…». «Те, которые будут жить через сто — двести лет после нас и для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом?» © А.П. Чехов «Дядя Ваня»

О чём задумается зритель спустя 128 лет после написания пьесы? Какие вопросы задаст себе, какой урок извлечёт? Нашли ли сегодня средство, как стать счастливыми, приблизились ли к созданию счастья человечества? Какие слова придут, чтобы сейчас говорить о героях Чехова?

Об этом можно узнать, посетив премьеру спектакля по пьесе «Дядя Ваня» 22 и 23 ноября в 18.30 в Литературном музее (ул. Октябрьская, 9).

Фото на главной Сергея Плишенко