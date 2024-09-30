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Новая детская площадка появилась в Северном жилмассиве в Таганроге

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В городе продолжается реализация проектов в рамках губернаторской программы «Сделаем вместе!».

Благоустройство

Новая спортивная площадка с современным безопасным резиновым покрытием появилась и в Северном жилом массиве Таганрога, на улице Кленовая, 19. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях глава администрации города Андрей Фатеев. Здесь также, в рамках проекта, установлены лавочки и урны для удобства жителей. Вместе с тем, по соседству идет благоустройство детской площадки с современным игровым оборудованием и лавочками. До конца октября подрядная организация планирует завершить работы на этом объекте.

Всего в этом году в Таганроге реализуются 11 инициативных проектов по губернаторской программе «Сделаем вместе!», большинство из них уже полностью завершены, отметил Андрей Фатеев.

Фото: Телеграм-канал Андрея Фатеева

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Таганрогская правда
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