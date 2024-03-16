Нора Григорян: «Голосовать обязательно!»

Солидный по любым меркам возраст — не причина отказываться от исполнения своего гражданского долга, уверена Нора Григорян, которой исполнилось уже 92 года.

Нора Вачеевна голосует на участке № 2269, и с заместителем председателя данной избирательной комиссии Юлией Кошелевой познакомилась еще в феврале, в ходе акции «Информ УИК», в рамках которой с 17 февраля по 7 марта проходили поквартирные обходы избирателей для информирования об особенностях голосования.

Нора Григорян еще тогда пояснила, что даже не представляет себе, как можно добровольно оказаться от своего конституционного права: «Голосовать всем нам надо обязательно». И добавила: «Тем более, это такие важные выборы. Выборы президента России».

А еще пенсионерка пообещала — если позволит здоровье, придет на участок лично, не вызывая членов комиссии на дом. И пришла! В первый же день голосования, несмотря на слабо накрапывающий дождик.

Ирина Сдатчикова, фото автора