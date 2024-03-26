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Ночью в Таганроге загорелся гараж во дворе пятиэтажки

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Сегодня ночью, 26 марта, в Таганроге произошел пожар в гараже на улице Сергея Шило, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Новости Таганрога

Сообщение о возгорании в гараже на улице Сергея Шило в районе дома № 200/2 поступило на пульт дежурного в 1.15 ночи. На место выехали семь сотрудников МЧС и две автоцистерны. Огонь распространился на площади трех квадратных метров. Ликвидировать его удалось в 01.40.

Во время происшествия никто не пострадал. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на момент пожара гараж был пустым, автомобиля и людей в нем не было.

Фото: скрин видео ВК «Мой Таганрог»

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Таганрогская правда
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