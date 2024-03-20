Ночью в Таганроге водитель врезался в бетонный столб

Сегодня, 20 марта, в Таганроге случилось дорожно-транспортное происшествие на улице Сызранова, сообщает инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова.

Авария произошла в 2.35 ночи в районе дома № 2/2. По предварительной информации, 20-летний парень за рулем автомобиля «Daewoo Matiz» не стравился с управлением и врезался в установленный на обочине бетонный столб.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)