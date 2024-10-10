Ночью в небе над Ростовской областью сбили 10 вражеских БПЛА

В ночь на 10 октября в Ростовской области снова уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 10 украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

По его словам, два из них уничтожены силами ПВО в Миллеровском и Каменском районах.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал глава донского региона.

Напомним, что вчерашней ночью в Ростовской области также была отражена массированная атака украинских беспилотников, которая началась около полуночи.

Фото из архива