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Ночью под Таганрогом тушили крупный пожар в детском центре

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Сегодня ночью, 28 февраля, более четырех часов сотрудники МЧС тушили крупный пожар в поселке Дмитриадовка Неклиновского района, где горело здание детского оздоровительного центра «Дмитриадовский».

Новости Таганрога

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение поступило на пульт дежурного в первом часу ночи. Пожар начался в столовой детского центра, который в зимний период не работает. На место выехали 43 специалиста и 13 единиц спецтехники. Пламя охватило 1000 квадратных метров строения.

В 03.28 удалось ликвидировать открытое горение. И только в 04.52 пожар был полностью потушен. По предварительной информации, пострадавших нет. Причина происшествия выясняется.

Фото и видео ГУ МЧС по Ростовской области

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Таганрогская правда
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