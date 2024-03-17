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Ночью на подлете к Каменску уничтожен вражеский беспилотник

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Сегодня ночью, 17 марта, в Ростовской области сбит вражеский беспилотник. Об этом сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

Новости Ростовской области

Подразделения ПВО успешно отразили сегодня ночью атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску. Последствия на земле уточняются, — написал он.

Напомним, что 12 марта, в Таганроге сработали сирены в первом часу дня, когда была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. К счастью, воздушные цели были уничтожены за пределами города. А 13 марта три вражеских беспилотника сбили на подлете к Новошахтинску.

Фото Сергея Плишенко (из архива)

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Таганрогская правда
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