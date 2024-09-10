НКБ «МИУС» из Таганрога будет реализовывать проект по созданию уникальной авионики для БЛА

Проект позволит создать вычислительную платформу для беспилотных летательных аппаратов, аналогов которой нет в России.

Южный федеральный университет стал победителем федерального проекта «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем» в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» на тему «Создание технологии построения микроминиатюрной вычислительной платформы авионики для малоразмерных БЛА». Выполнять проект будет НКБ «МИУС» ЮФУ, которое занимается разработкой специализированных приборов и систем для аэрокосмической отрасли.

«Вычислители играют ключевую роль в обеспечении автономности, эффективности и безопасности полёта летательных аппаратов. Мы имеем опыт разработки относительно больших вычислителей и хотим применить его при разработке микроминиатюрных. Также в ближайшее время планируем участвовать еще в одном конкурсе на разработку блока управления системы забора воды для Бе-200», – рассказал директор НКБ «МИУС» Олег Спиридонов.

Одной из основных целей конкурса БАС является проработка решений по созданию нового поколения бортовых вычислителей. Потребность в модернизации оборудования – процесс непрерывный, в авиации особенно требуется улучшение массогабаритных характеристик, снижение энергопотребления и увеличение вычислительной мощности.

В целом развитие вычислителей для беспилотных летательных аппаратов направлено на повышение их автономности, эффективности и безопасности, что способствует расширению сфер применения и улучшению качества выполнения задач, таких как мониторинг окружающей среды, сельское хозяйство, логистика, спасательные операции и др.

На первом этапе проекта специалисты ЮФУ проведут анализ элементной базы, а также существующих готовых изделий. В рамках проекта планируется привлечение не только сотрудников Южного федерального университета, но и сторонних соисполнителей, в том числе из МАИ. На следующих этапах будет выполнена разработка макета вычислителя и стенда для его отработки. Затем будут проведены лабораторные и натурные испытания. Завершение проекта намечено на конец 2026 года.

«Характеристики, которые были заложены в техническом задании по проекту, существенно превосходят отечественные решения и большинство зарубежных. Наша задача занять лидирующие позиции в этой области!» – добавил Олег Спиридонов.

Напомним, ЮФУ к 2024 году закрепил свою ведущую роль в развитии инновационной системы и системы высшего образования макрорегиона, реализуя комплекс проектов мирового уровня, подготовку высококвалифицированных инженерных и научных кадров, модернизируя систему трансфера знаний и технологий.

Одним из основных конкурентных преимуществ университета является растущая сеть промышленных партнеров и заказчиков (ГК «Ростех», ПАО «ОАК», РКК «Энергия», Концерн «Океанприбор», Фонд перспективных исследований, ФИЦ ПХФ и МХ РАН и др.).

Поддержку и заинтересованность в разрабатываемой технологии построения микроминиатюрной вычислительной платформы авионики уже выразил ряд крупных промышленных партнеров.

Центр общественных коммуникаций Южного федерального университета