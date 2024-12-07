Несколько улиц Таганрога до вечера остались без воды

7 декабря специалисты «Водоканала» Таганрога устраняют утечки на водоводе по двум адресам. Ряд улиц остался без водоснабжения.

Так, аварийно-восстановительные работы ведутся по адресу: ул. П. Тольятти, 10\1. Вода подается пониженным давлением в дома, расположенных на улицах П. Тольятти, Дзержинского, Морозова, ориентировочно до 18 часов.

Утечку устраняют на пересечении улицы Энергетической и 22-го переулка. Водоснабжение до 17 часов ограничено в Центральном районе, на улицах Свободы, Инструментальной, Кислородной площади.

Фото из архива