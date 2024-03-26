Необычный спектакль театра «ТаКТ» пройдет в музее Таганрога

Таганрогский художественный музей приглашает таганрожцев и гостей города на необычный спектакль — читку пьесы Андрея Иванова «Это все она».

Спектакль, пройдет 30 марта в рамках проекта «ТаКТичные чтения» в исполнении актеров Таганрогского камерного театра.

Постановка — это современная история об отчаянной попытке понять и услышать друг друга двух близких людей. Рискованный и предательский шаг одного из них может оправдать только одно – герои начинают не просто общаться, но и становятся друзьями.

В этом своеобразном спектакле нет декораций и костюмов, но есть воображение зрителя. Нет мизансцен, но есть актеры, которые создают характеры персонажей. Есть текст, который оживает в речи артистов, есть мысль, которую стремится донести режиссер. И есть уникальный зритель, который сможет высказать свое мнение в обсуждении, которое обязательно состоится после читки.

Зрителям спектакля также предложат посещение экспозиции музея. Посетить мероприятие можно только по предварительной записи. Тел. 8-906-183-17-20.

Фото artmuseumtgn.ru