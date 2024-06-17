Необычный концерт провела в Таганроге ростовская группа «Полна чаша»

Динамичный, полный яркими инструментальными импровизациями и аранжировками концерт устроила в нашем городе ростовская группа «Полна чаша». Встречу в студии керамики «АдамА» музыканты посвятили двадцатилетию своего альбома «Шаманские пляски».

«В Таганроге вас ждут!»

У группы богатая история. Её лидер Сергей Проворов рассказал, что самый первый концерт «чаши» состоялся в Ростове-на–Дону 19 декабря 2000 года, но тот состав музыкантов просуществовал недолго. И вскоре образовался новый коллектив, который играет вместе уже 24 года.

«Полна чаша» — авторский арт-роковый проект Сергея Проворова, Андрея Задитовского и Александра Кукишева. А вот в этом составе первый концерт ростовские музыканты играли именно в Таганроге.

Я работал на радио «Эхо Ростова» звукорежиссером, и там познакомился с Евгением Зеленским, который в то время вел многие фестивали, его хорошо знали в Таганроге в начале нулевых. Послушав как мы играем, Евгений пригласил: «Всё, едем! В Таганроге вас ждут» и устроил серию концертов. Мы тогда сюда два-три раза в год приезжали, — вспоминает Сергей.

Сергей Проворов владеет многими инструментами, композитор и поэт, преподает гитару, ведет несколько проектов разных музыкальных стилистических направлений. Например, в июне состоялась презентация новой программы Ratatouille Manouche Orchestre, в которую вошли известные хиты шансонье: Les Champs Elysees, Sympathique — в джазовой версии, песни из французских фильмов, инструментальные композиции в стиле оркестров джаз-мануш (цыганский джаз). Такую музыку создали цыгане, которые жили в Бельгии и во Франции. Другой проект — South Funk, в его основе — танцевальная музыка, появившаяся в 60-х годах прошлого века в США. Здесь звучат по-новому композиции Стиви Уандера, Майкла Джексона.

Опыт и переосмысление

Сергей Проворов отмечает, что игра коллектива за годы существования «Полной чаши» серьезно изменилась. Фестивальная жизнь следующих лет позволила познакомиться и играть с очень многими известными музыкантами. Сейчас, в том числе, музыканты записывают альбом с вокалисткой и автором-исполнителем Юлией Тузовой — фольклорные песни с большой частью музыки Проворова в их оформлении.

Доводилось работать с такими талантливыми музыкантами, как Сергей Клевенский (духовик–мультиинструменталист, известен как сольный исполнитель и своей игрой с Андреем Козловским, Иваном Смирновым), Николай Рубанов (саксофонист, участник группы АукцЫон»), басисты Антон Горбунов( играет и с Ларисой Долиной) и Дмитрий Шумилов(группа «Вежливый отказ»). Мы выступали и записывали концерты с пианисткой Натальей Скворцовой, — рассказывает Сергей Проворов. — При общении с такими людьми опыт накопился самый разный, остальные парни из группы также в эти годы участвовали в других проектах. Сейчас мы переосмысливаем то, что делали 20 лет назад, и всё получается гораздо более насыщено и эмоционально, — добавляет он.

Большая часть песен, прозвучавших на концерте в Таганроге, написаны Сергеем, некоторые в соавторстве с его друзьями.

Общее желание собраться

Андрей Задитовский также пел свои песни. Он успел поиграть во многих группах, к примеру, в ростовских — «Фрези Грант», «Хаджигирей», «Виноградов Band», ездил в Санкт-Петербург работать, побывал и в других местах, «где успевал на тот момент». По его словам, сегодняшний концерт — это, прежде всего, общее желание собраться вместе.

В Интернете довольно много записей давних выступлений группы «Полная чаша», а свежие, последних лет — попадаются крайне мало. Андрей отметил — у каждого случаются творческие перерывы, затишья, но то, что в Интернете мало свежих записей, свидетельствует не об этом.

Собрались, вспомнили, отрепетировали, сыграли. Видео мало, с аудиозаписью — такая же история. Бывают моменты, когда кто-нибудь скажет: «Песня классная, давай ее запишем». Записали, и дальше разъехались — каждый по своим делам. В разных местах живем: я в Приморке, Серега на Западном, в Левенцовке, Саша — где-то на окраине города. Нам сложно собираться и репетировать, получается редко. Находить свободное время — всегда большая проблема. У каждого работа, личная жизнь, какие-то свои проекты. По–моему, сегодня хороший концерт получился, — отмечает Андрей Задитовский.

«Жить нескучно»

В Таганроге на сегодняшний день группу знают мало, хотя у ребят не просто высокий уровень игры, они понимают друг друга между нот, играют целостно, будто ведут «разговор» на своих инструментах. В импровизациях звучит будто что-то знакомое, а будто бы и нет, музыканты заплетают сложные и ритмичные пассажи с настроением, которое неминуемо передается слушателям. Восток? Испанская гитара? Джаз? Поди угадай, что прозвучит в следующие пять минут, и всё это на одном дыхании и играется, и слушается.

Андрей Задитовский считает, что на концерты в основном приходят люди, которые слышали этих музыкантов в разных коллективах, проектах, или как они играют вместе.

Друзья, знакомые друзей, есть и те, кто слышит впервые. Спрашивают, когда следующий концерт, а это предсказать практически невозможно, — отмечает Андрей.

Зимой музыкант реставрирует и кастомизирует гитары и другие инструменты (кастомизация — конструктивные или дизайнерские изменения для создания уникального характера инструмента, примечание автора), а летом занимается автоматизированными системами полива.

Третий участник группы, Александр Кукишев (барабаны, перкуссия) также играл в разных составах, в том числе в нашумевшей в 90-х годах таганрогской группе «Дух волны».

Одно время решил «попутешествовать», жил в Таганроге у друга в керамической мастерской в микрорайоне Северный, — рассказывает Александр. — В то время поиграл с «кучей» групп, входил в состав общественной молодежной организации «Новый курс», к которой тепло относился тогда действующий мэр Таганрога, Сергей Иванович Шило. Здесь мне понравилось, может, перееду когда-нибудь, — говорит барабанщик.

Александр Кукишев — еще и мастер по ремонту музыкальных инструментов.

Ремонтирую все ударные инструменты, ксилофоны, виброфоны. Изготавливаю разные виды барабанных палочек. У меня маленький цех в Ростове, нравится реставрировать инструменты, возиться с ними. Дома — студия с барабанами, аппаратурой, жить нескучно, — добавляет музыкант.

Компоненты хорошей музыки

И он, и Сергей Проворов учились в ростовском училище искусств (ныне РКИ), а Проворов — еще и в РГК им. С. Рахманинова. А вот Андрей Задитовский имеет филологическое образование. За счет того, что постоянно играл в составах с сильными музыкантами и попутно учился у них, обрел весьма высокий уровень владения инструментами. При высокой степени увлеченности в мире творчества можно найти дорогу и без официального обучения. Случается, правда, многие учатся позже, уже освоив инструменты, для дополнительного расширения своих знаний и умений.

В классических школах у нас больше преподают технику и знание нот, но это не всё, что нужно, — пояснил Александр Кукишев, и рассказал о понятии «грув».

Если простыми словами, это музыка, от которой хочется пританцовывать. Вот часть ее определения из Интернета: «уровень игры увеличивается при «открытости» исполнителей к другим «музыкальным идеям», которые дополняют творчество участников группы. В результате взаимодействия исполнители буквально «рисуют в музыке».

Александр привел слова Виктора Вутена. Это американский бас-гитариста- виртуоз, обладатель пяти премий «Грэмми», которого в 2011 году признали одним из лучших бас-гитаристов всех времен согласно опросу журнала Rolling Stone. По версии Вутена, «грув» можно описать десятью понятиями. Помимо техники и владения нотами, среди этих составляющих музыки есть и эмоции, и умение слушать, и артикуляция с динамикой, и выветренность пауз.

Многое из главных компонентов музыки приходит с опытом, опытом сотворчества. А музыканты группы «Полна чаша» понимают друг друга с первых нот. Поэтому каждая новая композиция звучит увлекательно для слушателей, и ногами они притопывают, и азарт исполнителей разделяют полностью.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора