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Нейросеть показала, каким будет таганрогский трамвай через 50 лет

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«Таганрогский трамвай» поделился фотографиями трамвая будущего, сделанными нейросетью. Впечатляет?

Новости Таганрога

«Таганрогский трамвай» — один из главных символов нашего города и вряд ли когда-нибудь исчезнет с улиц, ведь он уже давно стал неотъемлемой частью Таганрога. Но как будет выглядеть этот знакомый всем горожанам транспорт через несколько десятилетий? Ответ на этот вопрос мы решили узнать у нейросети», — сообщила команда проекта на своих информационных ресурсах.

И предположила, что привычные нам вагоны уйдут в прошлое, уступив место поистине футуристичным моделям: корпус станет легким и обтекаемым, словно космический корабль. Трамваи больше не будут ездить по рельсам, а начнут парить в воздухе благодаря бесшумной магнитной левитации. А место водителя займет высокоразвитый искусственный интеллект, способный реагировать на любую дорожную ситуацию в доли секунды.

В пассажирских салонах вместо обычных сидений могут появиться мягкие кресла, оснащенные индивидуальными развлекательными системами. А стены кабины станут мультимедийными экранами, транслирующими увлекательные фильмы, новости или даже виртуальные пейзажи. Может, «Таганрогский трамвай» ждет еще более смелое и фантастическое решение — телепортация? Вместо того, чтобы двигаться по рельсам или по воздуху, он сможет мгновенно перемещаться между остановками, словно совершая квантовый скачок.

«Через 50 лет технологии в корне могут изменить привычный нам транспорт, но мы уверены, что одно останется неизменным — яркий, запоминающийся красный цвет, который даже через полвека будет неотъемлемой частью «Таганрогского трамвая», связывая прошлое, настоящее и будущее воедино», — отмечает источник.

Впрочем, что многие из этих фантастических идей уже сейчас становятся реальностью. Разработка беспилотных транспортных средств, включая поезда и трамваи, активно ведется отечественными производителями. На днях РЖД впервые в России запустила беспилотный поезд «Ласточка», а трамваи с автопилотом проходят первые испытания на улицах Москвы.

Пока же мы можем лишь представлять, каким будет таганрогский трамвай через десятки лет, и наслаждаться тем, что уже имеем — современным, комфортным и безопасным электротранспортом.

Фото: ТГ-канал «Таганрогского трамвая»

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Таганрогская правда
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