В ближайшие несколько дней в Таганроге и других районах Ростовской области ожидается ухудшение погоды, сообщает официальный портал городской администрации.

По данным Ростовского гидрометцентра в период с 9 по 11 февраля над территорией Ростовской области будет проходить атмосферный фронт, который принесет ухудшение погоды. Ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, по северной половине — сильный снег, увеличение высоты снежного покрова до 15-20 см.

Местами гололёд, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица, по северной половине области — снежные заносы.

Просим жителей и гостей города соблюдать осторожность, — говорится в сообщении.

Фото Сергея Плишенко