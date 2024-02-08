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Неблагоприятный атмосферный фронт идет на Таганрог и Ростовскую область

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В ближайшие несколько дней в Таганроге и других районах Ростовской области ожидается ухудшение погоды, сообщает официальный портал городской администрации.

#Погода

По данным Ростовского гидрометцентра в период с 9 по 11 февраля над территорией Ростовской области будет проходить атмосферный фронт, который принесет ухудшение погоды. Ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, по северной половине — сильный снег, увеличение высоты снежного покрова до 15-20 см.

Местами гололёд, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица, по северной половине области — снежные заносы.

Просим жителей и гостей города соблюдать осторожность, — говорится в сообщении.

Фото Сергея Плишенко

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#новости #погода #Таганрог
Таганрогская правда
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