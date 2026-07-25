Не ягода: донские эксперты развенчали популярные мифы о малине, рассказали о ее пользе и противопоказаниях к употреблению

В День малины, который неофициально отмечается 25 июля, эксперты Донского филиала Центра оценки качества и контроля продукции АПК развенчали популярные мифы о ней и рассказали о тонкостях ее выращивания, пользе и скрытых опасностях.

Специалисты напомнили, что с ботанической точки зрения малина — вовсе не ягода, а многокостянка, состоящая из множества маленьких плодов, каждый из которых содержит косточку. В мире насчитывается около полутора тысяч видов этого растения, включая ежевику, морошку и княженику.

Несмотря на очевидную пользу, малина может быть опасна. Она является сильным аллергеном, способным вызвать крапивницу и даже отек Квинке. Из-за высокого содержания клетчатки и фруктозы ее не стоит есть в больших количествах, особенно людям с нарушениями обмена веществ и сахарным диабетом. Органические кислоты в составе могут навредить при подагре, а влияние на свертываемость крови требует осторожности перед операциями. Кроме того, эксперты предупреждают, что малина часто входит в список продуктов с повышенным содержанием остаточных пестицидов. Рекомендуемая суточная норма для взрослого — не более 30–40 граммов.

Вопреки распространенному мнению, малиновое варенье сохраняет многие полезные свойства, включая салициловую кислоту, витамины и эллаговую кислоту, которая замедляет деление патологических клеток. Замороженная малина также не теряет своих качеств до полугода.

Выращивание малины на юге, как отметил агроном Владимир Косов, требует особого ухода. Вопреки стереотипу, она предпочитает легкие песчаные почвы, а не чернозем, нуждается в регулярном поливе и прореживании, иначе ягоды мельчают, а болезни распространяются.

Цвет малины не ограничивается красным: существуют белые, желтые, фиолетовые и черные сорта. Интересно, что черная малина содержит больше всего полезных компонентов, уступая лишь красной. Россия занимает первое место в мире по производству этой культуры, ежегодно собирая более 200 тысяч тонн.

История малины уходит в глубокую древность, но, как выяснили эксперты, древние греки и римляне не употребляли ее в пищу, а использовали как лекарство. На Руси малину начали культивировать в XI веке, и, по преданию, князь Юрий Долгорукий разбил обширные малинники под Москвой.

Целебными свойствами обладают не только плоды, но и листья малины. Из них можно приготовить чай, который в старину использовали для привлечения благополучия и любви. Технология заготовки включает сушку, ферментацию и выдержку под гнетом.

При выборе малины стоит обращать внимание не только на аромат, но и на целостность ягод. Главный признак спелости — легкое отделение от плодоножки. Мыть малину нужно непосредственно перед едой или заморозкой, а хранить — в контейнере с бумажным полотенцем.

Важно помнить, что малина не дозревает после сбора, поэтому собирать ее нужно только полностью спелой.

Наконец, эксперты опровергли миф о том, что малина сама защищается от вредителей. Особую опасность представляет малинная стеклянница — бабочка, чьи гусеницы прогрызают ходы в стеблях, вызывая их переломы. Как рассказал Владимир Косов, садоводы часто путают эти повреждения с нехваткой кальция, но на самом деле причиной являются личинки, зимующие внутри побегов.

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