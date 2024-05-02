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Не учли 5 лет стажа: жителю Таганрога отказывались платить пенсию

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В Таганроге пенсионеру назначили пенсию и провели перерасчет выплат на сумму более 240 тысяч рублей после вмешательства городской прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Город

Таганрожец обратился в социальный фонд для назначения пенсии по старости, однако ему было отказано. Тогда он написал заявление в прокуратуру, которая провела проверку соблюдения Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ростовской области федерального законодательства.

Как выяснилось, в трудовой стаж пенсионера необоснованно не включили более 5 лет работы, поскольку сотрудники учреждения не приняли в расчет представленные подтверждающие документы. Тогда прокуратура защитила права таганрожца в судебном порядке.

Судом исковые требования прокурора были удовлетворены. Пенсия назначена, произведен перерасчет на сумму более 240 тыс. рублей, — пишет источник.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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