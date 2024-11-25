Главная » Новости Ростовской области

Не учла дорожные условия: на Дону автоледи выехала на «встречку»

На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

Пострадал водитель встречной машины.

Новости Ростовской области

Вчера вечером, около 18 часов, на 3 км + 600 м автодороги «г. Ростов-на-Дону — сл. Родионово-Несветайская — г. Новошахтинск», 38-летняя женщина спровоцировала ДТП в результате которого пострадал водитель другого автомобиля.

Автоледи, управляя автомобилем «Хендэ IX35», по предварительным данным Госавтоинспекции региона, не учла дорожные условия, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила выезд, в запрещенном для этого месте, на полосу, предназначенную для встречного движения. Там она столкнулась с автомобилем «Лада Гранта», под управлением 50-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада
Гранта» получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru