Не учла дорожные условия: на Дону автоледи выехала на «встречку»

Пострадал водитель встречной машины.

Вчера вечером, около 18 часов, на 3 км + 600 м автодороги «г. Ростов-на-Дону — сл. Родионово-Несветайская — г. Новошахтинск», 38-летняя женщина спровоцировала ДТП в результате которого пострадал водитель другого автомобиля.

Автоледи, управляя автомобилем «Хендэ IX35», по предварительным данным Госавтоинспекции региона, не учла дорожные условия, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила выезд, в запрещенном для этого месте, на полосу, предназначенную для встречного движения. Там она столкнулась с автомобилем «Лада Гранта», под управлением 50-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада

Гранта» получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция по РО